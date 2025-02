Rok 2025 bude pravdepodobne v znamení stabilného, ale podpriemerného rastu a pokračujúceho znižovania úrokových sadzieb. Toto znižovanie však bude s najväčšou pravdepodobnosťou pomalšie a miernejšie, než sa očakávalo ešte pred niekoľkými mesiacmi, keďže rastú obavy z vplyvu opatrení novej Trumpovej administratívy, ktoré môžu mať výrazne inflačný charakter. Informoval o predpokladanom vývoji svetového hospodárstva Miroslav Ovčarik zo spoločnosti Amundi na Slovensku.

„Dlhopisy tiež stále ponúkajú zaujímavé výnosy, ale práve dlhopisové trhy budú najviac ovplyvnené inflačným vývojom v ekonomike. Dôležitý bude aj geopolitický vývoj vo svete, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní trhových trendov a môže výrazne ovplyvniť smerovanie ekonomiky,“ priblížil Ovčarik.

V prípade, že sa Európe nepodarí držať krok s rýchlo rastúcimi regiónmi, ako USA alebo Ázia, je pre domácich investorov podľa odborníka dôležité zvážiť diverzifikáciu investícií do atraktívnejších aktív, ktoré ponúkajú akcie, dlhopisy či reálne aktíva v týchto dynamických oblastiach. Slovenskí investori by tak podľa neho mohli zvýšiť potenciál zhodnotenia svojich úspor a vyhnúť sa nízkym výnosom spojeným s tradičnými peňažnými produktami v eurách.

Okrem diverzifikácie je nevyhnutné zamerať sa na vytváranie strednodobých a dlhodobých finančných rezerv, doplnil. Demografický vývoj na Slovensku by mal totiž naznačovať, že v budúcnosti môže byť čoraz náročnejšie spoliehať sa výlučne na štátny dôchodkový systém. To je spojené s klesajúcim počtom ekonomicky aktívnych ľudí spolu s odlivom mladých ľudí do zahraničia, čo vytvára tlak na udržateľnosť verejných financií a dôchodkového systému.

„V tomto kontexte je vhodné začať uvažovať o flexibilných investičných produktoch prispôsobených vlastným potrebám, rizikovému profilu a investičnému horizontu. Tieto riešenia, často označované ako 'štvrtý' alebo 'piaty' dôchodkový pilier, môžu pomôcť jednotlivcom efektívne dopĺňať ich dlhodobé úspory a zabezpečiť si finančnú stabilitu v budúcnosti,“ uzavrel Ovčarik.