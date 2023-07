Spotrebitelia sa vždy priklonia k najpraktickejšiemu riešeniu. Aj napriek snahe vlád po takmer celom svete ním stále nie sú elektromobily, keďže majú príliš vysokú cenu, príliš krátky dojazd a príliš dlhú dobu nabíjania. To všetko sa však môže už o niekoľko rokov zmeniť s ďalším technologickým pokrokom. Aspoň tak to plánuje najväčšia automobilka sveta podľa predajov.

Nová technológia

Minulý mesiac Toyota oznámila „technologický prelom“ vo vývoji akumulátorov v pevnom skupenstve (solid-state batteries). „V prípade našich tekutých aj polovodičových batérií sa snažíme drasticky zmeniť situáciu, keď sú súčasné batérie príliš veľké, ťažké a drahé,“ povedal Keiji Kaita, prezident výskumného a vývojového centra spoločnosti Toyota pre uhlíkovú neutralitu. „Pokiaľ ide o potenciál, budeme sa snažiť znížiť všetky tieto faktory na polovicu“.

Toyota Motors pred viac ako piatimi rokmi ohlásila záujem o výrobu batérií v pevnom skupenstve, no v realite veľký pokrok nedosiahla, keď narazila na problém s ich životnosťou. Tento krát je však spoločnosť presvedčená, že ich výrobu dokáže komercionalizovať od roku 2027. Ak by sa tak stalo, nevyriešilo by to iba problém ich ceny a kapacity, ale aj bezpečnosti, keďže použité materiály sú menej horľavé. Celkovo by si ich výroba vyžadovala menšie množstvo vzácnych surovín, čo by znamenalo aj nižšiu uhlíkovú stopu pri ich extrakcií a rafinácií.

Automobily napájané novými batériami v pevnom skupenstve by podľa Toyoty mohli mať dojazd 1 200 kilometrov a čas nabíjania do desať minút. Tým by prekonali najnovšie lítium-iónové batérie Tesly, ktorých štandardizovaný dojazd je 530 kilometrov a pri super rýchlom nabíjaní sa v priebehu 15 minút nabijú na dojazd 320 kilometrov.

Nová konkurencia