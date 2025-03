S podnikaním začínali v detskej izbe rodičovského domu v Nitre, neskôr sa presunuli do pivničných priestorov s rozlohou 50 štvorcových metrov, po ktorej nasledovala bývalá strojárska dielňa. Dnes dokončujú vlastné výrobné a prevádzkové priestory s rozlohou 3 000 štvorcových metrov, ktoré plánujú skolaudovať na jeseň tohto roku. A neďaleko Nitry zakladajú unikátny ekologický sad s rozlohou 60 hektárov.

Manželia Zuzana a Michal Repíkovci zo Slowlandie, ktorí predtým pracovali v korporátoch v Bratislave, vyrábajú už ôsmy rok vo svojej remeselnej manufaktúre prémiové orieškovo-čokoládové krémy, ako aj rôzne druhy orechov v čokoláde. Počas podnikania si prešli mnohými skúškami.

Orechové nátierky tak ako čokoláda sú podľa Michala Repíka silne sezónny biznis, ktorému prajú najmä chladnejšie mesiace. „Novembrové predaje sú v porovnaní s tými januárovými desaťnásobne vyššie,“ hovorí zakladateľ firmy a dodáva, že po Vianociach nasleduje polročný pokles, pričom predaje začnú opäť rásť až v septembri.

Stéviové začiatky

Kulinársku tradíciu prebral Michal po otcovi, ktorý bol domácim kuchárskym nadšencom. Ku gastronómii má blízko aj jeho brat, ktorý vybudoval sieť foodcourtových reštaurácií. Podnikať začal Michal so spolužiakom po skončení štúdia manažmentu na City University of Seattle v Bratislave. Založili firmu Organica a zamerali sa na nový trh so stéviovými sladidlami, ktoré kupovali v Indii a predávali ich pod vlastnou značkou Swita. Impulzom bola legislatívna zmena, ktorá umožnila používať sladidlá zo stévie na potravinárske účely.

Sami navštevovali biopredajne či remeselné trhy, kde sladidlá ponúkali. Spolužiak z biznisu neskôr vystúpil a jeho miesto prebrala Michalova priateľka, dnes manželka, s ktorou sa pozná vyše dvadsať rokov. Napriek tomu, že so stéviou bolo ťažké preraziť, Zuzana manžela silno podporovala. Obaja boli zamestnaní v korporátoch, on ako dátový analytik, ona v marketingu, a zo mzdy dotovali biznis. Ich produktu sa však nedarilo a mladý pár bol postupne donútený opustiť komfortný život v Bratislave. Vrátili sa doslova do Michalovej detskej izby v rodnej Nitre, odkiaľ sa snažili biznis zachrániť.