Pracovný trh vie byť neúprosný. Aj pri veľkej snahe a rozposlaní desiatok životopisov na atraktívne pozície sa môže stať, že odpoveď nepríde. Podľa portálu CNBC sa však darí tým, ktorí ovládajú najžiadanejšie zručnosti súčasnosti.

Práve týmto schopnostiam sa venovala aj najnovšia správa portálu LinkedIn s názvom Skills on the Rise (Zručnosti na vzostupe), ktorá predstavuje desať zručností, ktorých popularita v súčasnosti výrazne rastie. Rebríček vychádza z analýzy frekvencie, s akou si používatelia tieto zručnosti pridávajú do svojich profilov, ako často sa vyskytujú v pracovných inzerátoch a ako často ich uvádzajú úspešní uchádzači.

„Zručnosti zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu pri rozhodovaní o prijímaní zamestnancov,“ uviedol Andrew Seaman hlavný editor správ o kariére na LinkedIne pre CNBC. „Používatelia LinkedInu, ktorí uvádzajú päť a viac zručností, majú v priemere 5,6-násobne vyššiu šancu, že ich profil zaujme recruitera,“ dopĺňa.

Viete pracovať s umelou inteligenciou?

Podľa najnovšej analýzy LinkedIn sa na vrchol rebríčka dostala gramotnosť v oblasti umelej inteligencie. Túto zručnosť najčastejšie vyhľadávajú softvéroví inžinieri, produktoví manažéri a generálni riaditelia – predovšetkým v technologickom, IT a akademickom sektore.

„Nie je prekvapujúce, že práve zručnosti v oblasti umelej inteligencie sú dnes medzi zamestnávateľmi najžiadanejšie. V ére nástrojov ako ChatGPT, Perplexity či Claude si manažéri čoraz častejšie kladú otázku: Ako optimalizovať výkon pri minimálnych nákladoch?“ vysvetľuje Gorick Ng kariérny poradca na Harvardskej univerzite.

Mäkké zručnosti sú stále atraktívne

Rastúci dôraz kladú zamestnávatelia aj na mäkké zručnosti – schopnosť zvládať konflikty, budovať vzťahy a efektívne komunikovať. Tieto zručnosti sú kľúčové pre tímovú spoluprácu a nachádzajú uplatnenie najmä na pozíciách ako administratívny asistent, projektový manažér či pracovník zákazníckeho servisu.

Ich význam rastie aj v oblastiach ako informačné technológie, poradenstvo či vzdelávanie, kde čoraz väčšia veková rozmanitosť tímov zvyšuje potrebu empatie a porozumenia.

„Na pracovnom pohovore, kde sa kladie dôraz na mäkké zručnosti, si pripravte konkrétne príklady situácií, v ktorých ste preukázali schopnosť prispôsobiť sa zmenám, kreatívne myslieť či efektívne komunikovať,“ radí kariérna koučka Angelina Darrisaw zakladateľka spoločnosti C-Suite Coach.