Nezamestnanosť klesá každý mesiac, dopyt po nových zamestnancoch však neutícha. Na portáli Profesia.sk je v týchto dňoch približne 24-tisíc pracovných ponúk. Najväčší podiel inzerátov má obchod, potom výroba. V závese za nimi je doprava. Vyplýva to z aktuálnych údajov, ktoré TRENDU poskytla Profesia.

Najväčší dopyt v obchode

V tomto roku bolo v sektore obchodu zverejnených viac ako 30-tisíc inzerátov, čo tvorilo bezmála 20 percent všetkých doteraz zverejnených pracovných ponúk. Viac ako desaťpercentný podiel mali aj výroba, administratíva, IT a doprava. Situácia na vrchole rebríčka je podľa PR manažérky Profesie Ľubice Melcerovej posledné roky pomerne stabilná.

Problémom pre všetky menované sektory môže byť dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily. Viaceré z nich hlásia už teraz jej nedostatok. Ľudí, ktorí by prichádzali do úvahy, je takisto pomenej, nižšiu ako štvorpercentnú nezamestnanosť sme tu totiž už dlho nemali.

Často sa stáva, že ak aj firma nájde vhodného adepta na danú pozíciu, ten po čase odíde a kolobeh sa opakuje. Kombinácia nedostatku pracovnej sily a vysokej fluktuácie výrazne sťažuje zamestnávateľom situáciu. Tí sú potom nútení meniť HR stratégie a hľadať nové cesty, ako zamestnancov prilákať, predovšetkým na úkor konkurencie. Jednou z ciest, ako to docieliť, je aj rozširovanie ponuky benefitov.

Mzdová špirála

„Každým rokom rastie dopyt aj po informatikoch a informatičkách. Zatiaľ čo v roku 2019 sme mali na Profesia.sk necelých 30-tisíc ponúk z tohto sektora, vlani to bolo už 46-tisíc. Očakávame, že tento trend bude aj naďalej pokračovať,“ uviedla Ľ. Melcerová. IT firmy sa o špecialistov bijú napríklad aj platovými podmienkami. V Bratislave sa mzdy v hrubom priemerne pohybujú okolo 2 600 eur. V Košiciach je to o štyri stovky menej.