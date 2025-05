Česká zbrojárska spoločnosť STV Group najnovšie oznámila ambiciózny plán. Chce rozšíriť výrobné kapacity a s tým prijať až tisícku nových zamestnancov. Otvára sa tak priestor najmä pre ľudí zo stagnujúceho automotive priemyslu a jeho dodávateľského reťazca.

V čase, keď totiž automobilový priemysel v strednej Európe zápasí s poklesom dopytu a prechádza reštrukturalizáciou, sa obranný sektor čoraz viac profiluje ako stabilné odvetvie a lákadlo pre pracovnú silu.

Expanzia výroby

Spoločnosť STV Group v súčasnosti zamestnáva približne tisíc zamestnancov, no podľa predsedu správnej rady Davida Háca plánuje tento počet zdvojnásobiť. „Chceme investovať do výroby munície pre tanky Leopard, ako aj do munície, ktorá je určená pre bojové vozidlá CV90 a pandury. Rozvíjať plánujeme aj existujúce produktové portfólio,“ uviedol.

Tento rast prichádza po výraznom zlepšení hospodárskych výsledkov, keď zisk firmy v minulom roku vzrástol na rekordných päť a pol miliardy českých korún a tržby sa takmer strojnásobili na štrnásť miliárd českých korún.