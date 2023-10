Dva najväčšie slovenské spravodajské weby majú už niekoľko mesiacov rovnakého spoluvlastníka. Spolumajiteľ Aktuality.sk získal drobný podiel v spoločnosti Petit Press, ktorá prevádzkuje sme.sk, vydáva denníky SME a Korzár a regionálne týždenníky MY.

Aktuality.sk a SME sú v oblasti online spravodajstva priamymi konkurentmi. Súťažia o miesto najnavštevovanejšieho spravodajského webu, ktoré teraz zväčša patrí Aktualitám.

Podnikateľ Milan Dubec kúpil 1,5-percentný podiel v Petit Presse od svojho obchodného partnera Mareka Václavíka. Ten sa k nemu dostal ešte v roku 2021, keď skupina investorov vrátane manažérov Petit Pressu kúpila od Penty 34-percentný podiel vo vydavateľstve.

„Vstup do Petit Pressu som považoval za zaujímavú investíciu, keďže dlhodobo podnikám v oblasti médií a onlineu,“ uviedol M. Dubec.

Nevylúčil, že by svoj podiel vo vydavateľstve denníka SME chcel v budúcnosti zvýšiť. „Ak by v budúcnosti bola možnosť túto investíciu navýšiť za rozumných podmienok, tak by som ju zvažoval. Petit Press považujem za profitabilnú a perspektívnu spoločnosť s dlhodobou víziou,“ povedal.

Hodnota 1,5-percentného podielu v Petit Presse nie je známa, ale na základe účtovných výkazov predávajúceho sa dá odhadovať na nižšie stovky tisíc eur.

Menšie podiely, ale v trochu vyššej hodnote, vlastnia ešte manažéri vydavateľstva Alexej Fulmek (päť percent) a Peter Mačinga (dve percentá). Zvyšné akcie sú koncentrované v rukách dvoch veľkých akcionárov.

Dohodli sa vlani

M. Dubec v 90. rokoch založil Pokec.sk a Zoznamka.sk. Neskôr s obchodnými partnermi vytvorili Azet.sk, ktorého súčasťou boli aj Aktuality.sk. V roku 2020 celú skupinu predali vtedy švajčiarsko-nemeckému vydavateľstvu Ringier Axel Springer. V mediálnych a online aktivitách Ringieru na Slovensku si však M. Dubec ponechal menšinový podiel. Dodnes mu preto patrí 13 percent v spoločnostiach, ktoré prevádzkujú Aktuality.sk a Pokec.sk.

K jeho mediálnym investíciám patrí aj regionálny web Zilinak.sk, ktorý sa rozšíril pod regionálnymi značkami do Trenčína, Prešova či Nitry.

M. Dubec sa podieľal aj na vytvorení donáškovej služby Bistro.sk, ktorú v roku 2021 s obchodnými partnermi predali za 50 miliónov eur holandskej firme Just Eat Takeaway.com.

V Žiline má developerské aktivity a širokej verejnosti je momentálne známy ako investor v šou Jama levova, ktorú vysiela televízia Markíza.

Kúpa menšinového podielu v Petit Presse M. Dubecom doteraz nebola medializovaná. Zrealizovala sa pravdepodobne ešte vlani alebo najneskôr začiatkom tohto roka. Zachytená je iba v Registri partnerov verejného sektora v posledných záznamoch z apríla tohto roka . Zmienku o nej niekto zapísal na Wikipédiu začiatkom augusta .

TREND si prevod všimol pred pár dňami, keď vyšlo oznámenie, že Marek Václavík je novým riaditeľom slovenských aktivít Ringieru, čo podnecovalo k otázke, či sa riaditeľom Aktuality.sk stal menšinový akcionár konkurenčného média.

Už v roku 2021 pri príchode do Petit Pressu M. Václavík odpovedal na otázku, či ide o jeho vlastnú investíciu, keďže vzťahy s M. Dubecom a jeho ambícia posilňovať mediálne aktivity sú dlhodobo známe. M. Václavík to vtedy vylúčil.

„Nie, nemal som taký plán,“ odpovedal aj teraz na otázku, či vstupoval do vydavateľstva SME už s úmyslom neskôr predať podiel M. Dubcovi.

„Dohoda o mojom vstupe do spoločnosti Petit Press nastala minulý rok, predtým som sa v nej neangažoval,“ potvrdil aj samotný M. Dubec.

Potencionálny predaj Aktualít

Kúpa menšinového podielu v Petit Presse M. Dubecom a vymenovanie jeho dlhodobého obchodného partnera M. Václavíka za riaditeľa slovenských aktivít Ringieru podnecujú aj k otázke, či ide o osamotené obchodné rozhodnutia alebo signál prípravy na prípadnú ďalšiu trhovú konsolidáciu médií.