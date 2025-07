Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) je od podpisu memoranda medzi Lekárskym odborovým združením a ministerstvom zdravotníctva, ktoré zabránilo odchodu viac než tritisíc lekárov, povinný pravidelne zverejňovať dáta o tom, ako sú financované nemocnice zo strany zdravotných poisťovní. ÚDZS síce svoju zákonnú povinnosť plní, zmysel zverejňovania týchto dát štyrikrát ročne je však otázny. Myslia si to zdravotné poisťovne, samotný úrad či ministerstvo zdravotníctva, ktoré sa spolieha dokonca iba na celoročné dáta.

Problém totiž je, že údaje o financovaní za prvý kvartál roku 2025 nemajú výpovednú hodnotu. „Nové zmluvy medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti sa podpisovali od apríla do konca júna tohto roku. Preto zverejnené údaje ešte nemôžu slúžiť na účely analýz financovania poskytnutej zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia v prvom štvrťroku 2025,“ píše ÚDZS.

Aby mali zverejnené dáta reálnu výpovednú hodnotu, úrad pre dohľad odporúča analyzovať ich minimálne za dve až tri po sebe nasledujúce štvrťročné obdobia. Takýto rozsah by zabezpečil vyššiu porovnateľnosť, zmiernil by vplyv prechodných období počas podpisovania zmlúv na nasledujúce obdobie a umožnil by lepšie sledovanie vývoja finančných tokov.

Ministerstvo zdravotníctva podotklo, že priebežné zverejňovanie môže ukázať určitú dynamiku vo vývoji, no viaceré údaje sa následne revidujú a uzatvárajú až po skončení kalendárneho roka. A z tohto dôvodu aj ministerstvo zdravotníctva pracuje pri svojich analýzach a nastavovaní DRG systému s vyčistenými údajmi na ročnej báze.

VšZP navrhuje polročný interval

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) pre Medicínu uviedla, že súhlasí s úradom pre dohľad, že zverejnené dáta za prvý štvrťrok 2025 nie sú postačujúce. A to práve pre nové zmluvy medzi VšZP a poskytovateľmi, ktoré začali platiť najskôr od apríla 2025.

Údaje za prvé tri mesiace roka 2025 môžu mať podľa VšZP výpovednú hodnotu pri sledovaní medziročnej zmeny. Konkrétne v porovnaní prvých troch mesiacov roku 2024 a roku 2025.

„No chceme upozorniť aj na skutočnosť, že množina nemocníc, s ktorými majú poisťovne uzavretú zmluvu postavenú výlučne na DRG, je v každej z nich rozdielna. Predpokladáme, že postupom času takýto počet nemocníc bude pribúdať. Z nášho pohľadu by na účely porovnania DRG úhrad bol dostačujúci polročný alebo ročný interval ich zverejňovania,“ informovala štátna zdravotná poisťovňa.

Dáta nie sú výpovedné

Prvý kvartál roka nie je dostatočne výpovedný ani podľa zdravotnej poisťovne Dôvera, keďže rokovania s poskytovateľmi nie sú v tom čase ukončené. Zároveň ministerstvo zdravotníctva meškalo aj s vydaním programovej vyhlášky, ktorá zdravotným poisťovniam určuje, akým spôsobom majú prerozdeliť financie medzi jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti.

„Reálnu výpovednú hodnotu majú len dáta za celý rok. Napríklad preto, lebo po skončení roka ešte prebehne takzvané koncoročné zúčtovanie, ktoré môže vzhľadom na výkonnosť nemocnice ovplyvniť finálne úhrady. Prvý štvrťrok má minimálny význam. Ostatné kvartály dávajú orientačný pohľad, no stále pomerne široký. Zverejňovanie bolo šité horúcou ihlou, ako reakcia na požiadavky Lekárskeho odborového združenia,“ informoval PR špecialista Dôvery Matej Štepiansky s tým, že zverejnené dáta musia byť relevantné a správne interpretované. Zdravotná poisťovňa Union do uzávierky na otázky neodpovedala.