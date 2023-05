Česká vláda Petra Fialu ešte vlani na jeseň sľubovala, že dane zvyšovať nebude. Konsolidačný balíček, ktorý predstavila, však zahŕňa vyššie daňové zaťaženie pre firmy i živnostníkov. Analytici v uplynulých dňoch upozornili na viacero nezrovnalostí, ktoré vláda bude musieť prepracovať. Ekonóm Lukáš Kovanda v rozhovore pre TREND ozrejmuje, čo budú ohlásené plány znamenať pre podnikateľské prostredie.

Ktoré z ohlásených vládnych zmien v konsolidačnom balíčku považujete za prospešné?

Je to zrušenie dotácií takmer za 55 miliárd českých korún. V tomto by vláda pokojne mohla škrtať ešte viac. Pozitívom je aj škrtanie rôznych daňových výnimiek a zamestnaneckých benefitov.

A čo vyššie dane?

Problematickejšia je práve časť, ktorá povedie k zvýšeniu daní a odvodov. Plánuje sa zvyšovanie dane z príjmu právnických osôb, a to z 19 na 21 percent, čo povedie k daňovej optimalizácii firiem či ich odchodu do zahraničia. Toto by som pre finálnu podobu balíčka neodporúčal.

Zvýšenie odvodovej záťaže a zvýšenie dane z príjmov fyzických osôb nie je vhodné v čase, keď sa živnostníci spamätávajú z covidového obdobia.

No nie sú to jediné dane, ktoré chce vláda zvýšiť.

Zvýšenie dane z nehnuteľností až na dvojnásobok je takisto nežiaduce.