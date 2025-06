Nový podcast zo seriálu TRENDY AI s Martinom Kováčom zo spoločnosti Sentimelo sa venoval praktickému využitiu umelej inteligencie a automatizácie v malých a stredných podnikoch. Martin, ktorý sa dlhodobo venuje inováciám, vysvetľoval, že AI nevníma ako zázračné riešenie, ale ako nástroj, ktorý má človeku pomáhať – pričom rozhodujúcu úlohu si naďalej zachováva práve človek. Vo svojej práci uplatňuje prístup „man in the loop“, teda človeka v centre rozhodovania, ktorý riadi, vyhodnocuje a finalizuje to, čo navrhne AI alebo agent.

V agentúre Sentimelo pracuje len trojčlenný tím, ktorý denne využíva množstvo nástrojov a automatizovaných procesov, no zároveň si zachováva dôraz na kvalitu a osobné testovanie všetkého, čo odporúčajú klientom. Mnohé z ich aktivít sa točia okolo tvorby obsahu – newsletterov, blogov, príspevkov – ktoré sú čiastočne generované pomocou AI, no vždy manuálne overené a doplnené.

Martin zdôraznil, že firmy často začínajú s AI práve v marketingu, najmä pri tvorbe obsahu, pretože tu je návratnosť najrýchlejšie viditeľná. Pred každou implementáciou však robia audit potrieb a očakávaní. Mnohé firmy totiž prichádzajú s prehnanými víziami alebo naopak so strachom z neznámeho. Dôležité je pochopiť, na čo sa AI hodí a na čo nie, a postupne vytvárať návyky a povedomie v tímoch.

Jednou z najväčších prekážok automatizácie v malých a stredných firmách je absencia dát a dokumentovaných procesov. Bez týchto základov sa nedá postaviť efektívna digitálna stratégia. Mnohé firmy majú záznamy len v hlavách zamestnancov alebo v nesystematických poznámkach. Aj jednoduché veci – napríklad evidovanie zákazníckej spokojnosti cez mobilnú skratku či čiarovanie na tabuľu v reštaurácii – môžu byť prvým krokom k zberu užitočných údajov.

Martin tiež zdôraznil dôležitosť edukácie – nielen vedenia firiem, ale aj samotných zamestnancov. Ich zaškolenie je kľúčové pre prijatie nových nástrojov. Edukácia u neho prebieha vo forme konzultácií, rozhovorov so stakeholdermi a personalizovaných školení, ktoré firmám pomáhajú pochopiť, kde a ako má AI zmysel.

Záver podcastu patril téme neurodivergencie, ktorej sa Martin venuje aj osobne. Rozbieha centrum pre deti s autizmom, kde sa učia pracovať s AI nástrojmi, rozvíjajú svoju kreativitu či analytické schopnosti. AI v tomto prostredí pomáha prístupnou formou rozširovať možnosti sebarealizácie aj budúceho uplatnenia.

Celý rozhovor ukázal, že AI nie je zázrak na počkanie, ale nástroj, ktorý – ak je dobre nastavený – môže efektívne pomáhať firmám aj jednotlivcom. Základom je mať vlastné dáta, pochopiť vlastné procesy a byť otvorený zmene. AI nenahrádza človeka, ale rozširuje jeho možnosti.