O tom, či je hodnota akcií automobilky Tesla, ktorá vznikla v roku 2008, hlavne produktom marketingových schopností a výrečnosti Elona Muska sa vedú nekonečné diskusie. Masívny objem výroby drviaci konkurenciu jej však nikto nemôže uprieť a jej šéf ešte nedávno vyhlasoval, že chce ročne vyrábať minimálne dva milióny elektromobilov.

V súčasnosti už hovorí o zámere produkovať 20 miliónov elektrických áut ročne, čo je v porovnaní s jeho konkurenciou v oblasti elektromobility, ako je Rivian, Nio či Lucid Motors neporovnateľne vyšší objem. Zdatnú konkurenciu dokážu Tesle v tomto smere robiť prakticky iba čínski výrobcovia a aj to zďaleka nie všetci.

Čo od Tesly očakávať

V súčasnosti má už Tesla šesť funkčných gigatovární (Kalifornia, Nevada, Berlín, Šanghaj, Texas a New York) a podľa májového vyhlásenia plánuje siedmu otvoriť v Mexiku. Na ostatnom výročnom stretnutí s investormi E. Musk prezradil, že má v pláne postaviť minimálne 10 až 12 gigatovární, takže je zrejme iba v polovici plánu, ktorý určite výrazne ovplyvní hodnotu akcií jeho spoločnosti. Už niekoľko rokov by sa tiež rád lepšie presadil na ázijských trhoch, ako je India, no zdatná čínska konkurencia, neochotné úrady a diskreditačné kampane voči Tesle dosiahnutie tohto cieľa vôbec neuľahčujú.

Americká automobilka sa na čínskom trhu na začiatku roka umiestňovala na treťom mieste v objeme výroby s približne 400-tisíc vyrobenými autami ročne, no lokálnou vládou vlastnenú BYD s viac ako jeden a pol miliónom kusov je ťažké prekonať.

Svet tiež od E. Muska očakáva funkčný prototyp humanoidného robota Optimus, ktorý by mal vyjsť z dielne automobilky Tesla a mal by pracovať v jej priestoroch. Podľa vyhlásení Elona Muska pritom môže byť masovo vyrábaný humanoidný robot väčším a významnejším biznisom ako elektromobily. V budúcnosti by mal totiž nahrádzať chýbajúcu pracovnú silu, ktorou svet už aktuálne trpí.

Oči verejnosti a hlavne investorov budú upreté aj na novú verziu samoriadiaceho softvéru Autopilot a FSD (Full Self Driving), ktorého príchod sa zatiaľ neoficiálne očakáva počas každoročného eventu AI Day, ktorého dátum na rok 2024 zatiaľ nie je známy.

O čo ide so superpočítačom Dojo