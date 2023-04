Umelá inteligencia vniesla do vzdelávania chaos. Doposiaľ neexistujú regulácie ani odporúčania, ktoré by ministerstvo školstva pri jej využívaní ponúklo vzdelávacím inštitúciám.

Žiaci čoraz častejšie a intenzívnejšie využívajú systémy na spracovanie prirodzeného jazyka, četové boty na získavanie odpovedí a riešení širokého spektra zadaní. Výnimočnosť jazykového modelu ChatGPT je v dokonalom spracovaní slovenských textov. Práve táto vymoženosť prináša do oblasti vzdelávania mnohé príležitosť, ale aj hrozby.

Škodlivý pomocník

Umelá inteligencia môže podľa odborníkov v akademickom úsilí pomôcť, no dokáže aj uškodiť.

„Nové nástroje AI vedia na základe zadania veľmi rýchlo zostaviť súvislý text alebo iný výsledok z informácií, ktoré AI absorbovala, naučila sa z internetu,“ hovorí predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVS) Robert Redhammer.

Študenti často využívajú jazykový model ChatGPT ako generátor nápadov. Potvrdzuje to aj študentka žurnalistiky na škótskej University of Stirling Simona Borovská. „Keď začínam písať esej alebo článok, vediem s ChatGPT dialóg o danej téme, aby som si bola istá, že som zachytila všetky perspektívy. Keď sa chystám na rozhovor, spýtam sa ChatGPT, aké otázky by položil on,“ vysvetľuje. Dodáva, že umelá inteligencia vie odpovedať aj na menej seriózne otázky typu „akú vegetariánsku a lacnú možnosť odporúča pri príprave sendviča“.