Meta Platforms sa púšťa do ďalšej ambicióznej technologickej oblasti – humanoidných robotov poháňaných umelou inteligenciou. Po masívnych investíciách do rozšírenej reality a AI teraz spoločnosť vytvára tím v rámci Reality Labs, ktorý sa zameria na vývoj robotických asistentov pre domácnosti.

Firma, ktorá ako jedná z mála dokáže efektívne monetizovať AI na jej platformách sociálnych sietí sa však neuspokojí len s robotikou. Najnovšie ukázala aj prelomový systém AI, ktorý je schopný prevádzať myšlienky na písaný text s presnosťou až 80 percent. Táto technológia by mohla zmeniť spôsob, akým ľudia komunikujú s počítačmi. No má háčik – momentálne funguje len v laboratórnych podmienkach s neprenosným skenerom mozgu za milióny dolárov.

Humanoidná robotika ako nový biznis

Meta plánuje vyvíjať vlastný hardvér humanoidných robotov, no jej hlavným cieľom je vytvoriť AI, senzory a softvér, ktoré umožnia výrobcom po celom svete stavať humanoidov na jej platforme. Spoločnosť už rokuje s firmami ako Unitree Robotics a Figure AI.

Zatiaľ neplánuje vyrobiť vlastného robota pod značkou Meta, ktorý by priamo konkuroval Optimusu od Tesly, no do budúcnosti túto možnosť nevylučuje. Ambície v humanoidnej robotike má aj Apple či Google DeepMind.

Marc Whitten, bývalý CEO automobilky Cruise, povedie nový tím. Meta mu dala voľnú ruku na prijatie približne sto inžinierov už tento rok.

Unitree Robotics announced an algorithm upgrade for smoother robot dances. Its humanoid robots drew attention at the CCTV Spring Festival Gala, and Bloomberg reports it is in talks with Meta on household robot collaboration. @UnitreeRobotics #EmbodiedAI #humanoid #Robot pic.twitter.com/cekc4RbGNm — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) February 17, 2025

Andrew Bosworth, technologický riaditeľ spoločnosti, tvrdí, že skúsenosti Reality Labs v oblasti AI, sledovania rúk a senzorov môžu urýchliť vývoj humanoidov. No realita je tvrdšia – aktuálne roboty nevedia ani len poriadne poskladať oblečenie či odniesť pohár vody.

Čítanie myšlienok: Sci-fi alebo realita?

Okrem robotiky Meta investuje aj do rozhrania mozog-počítač. Jej najnovší systém Brain2Qwerty dokáže čítať myšlienky a prevádzať ich na text s presnosťou 80 percent. Používa magnetoencefalografiu a elektroencefalografiu na zaznamenanie mozgovej aktivity počas písania viet.

Napriek súčasným obmedzeniam možný úspech Brain2Qwerty otvára cestu pre vzrušujúce budúce aplikácie rozhraní mozog-počítač. V medicínskom odvetví by táto technológia mohla zrevolucionizovať liečbu poranení mozgu a neurologických porúch, s potenciálom obnoviť komunikačné schopnosti pacientom s ochoreniami, ako je syndróm uzamknutia. Výskum tiež ponúka cenné poznatky o spracovaní jazyka a konverzii myšlienok na reč, čím posúva chápanie kognitívnej neurovedy. Môže viesť k dostupnejším asistenčným zariadeniam pre osoby s fyzickými obmedzeniami, umožňujúc nové formy interakcie medzi človekom a počítačom.

No existuje zásadný problém. Systém funguje len s obrovským skenerom mozgu veľkosti chladničky, ktorý stojí približne dva milióny dolárov a vyžaduje špeciálnu magneticky tienenú miestnosť. Je neprenosný a citlivý na pohyb – už len mierne zakolísanie hlavy môže znížiť presnosť systému.

Predošlá stávka nevyšla

Meta v minulosti stavila na metaverzum a Reality Labs, no zatiaľ jej táto vízia nepriniesla očakávané výsledky. Od roku 2019 do týchto technológií naliala vyše 50 miliárd dolárov, no výnosy sú stále nízke. Inteligentné okuliare Ray-Ban či VR headsety Quest síce našli svoje publikum, no metaverzum ako celok neoslovilo masy.

A teraz prichádza ďalšia veľká stávka. Obe potenciálne prevratné technológie sú nesmierne náročné na vývoj aj kapitálové výdavky. Meta plánuje tento rok minúť 65 miliárd dolárov na AI infraštruktúru a nový výskum.

Je otázne, či sa jej tentoraz podarí preraziť, alebo len opäť premrhá miliardy na technológie, ktoré zostanú v laboratóriách. Ak humanoidné roboty budú rovnako nepraktické ako doterajšie pokusy s čítaním myšlienok, môže sa zopakovať rovnaký scenár ako pri metaverze – veľké ambície, obrovské náklady, ale bez komerčného úspechu. Pri poslednom pokuse v roku 2022 o „revolúciu“ stratili akcie Mety 70 percent hodnoty.

Zuckerbergovo impérium má nepochybne technologické know-how aj finančné zdroje na experimentovanie s novými AI riešeniami. No trh s humanoidmi ešte len vzniká a aj konkurenčné projekty ako Tesla Optimus sú stále vo fáze testovania.

Či sa Meta stane lídrom v tejto oblasti, alebo len napodobní predošlé drahé pokusy, ukážu najbližšie roky. Robot, ktorý pomáha v domácnosti, alebo zariadenie na čítanie myšlienok môžu znieť ako futuristické riešenia. Zatiaľ sú to len experimenty, ktoré sa k bežnému používateľovi ešte dlho nedostanú.