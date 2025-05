Technológie prepisujú pravidlá v gastronómii rýchlejšie, než si stačíte objednať predjedlo. Digitálne platformy, robotické kuchyne a umelá inteligencia už dnes pretvárajú to, ako sa ľudia stravujú – a tempo tejto zmeny sa len zrýchľuje.

Hodnota trhu s umelou inteligenciou v reštauračnom sektore vzrástla z 2,28 miliardy dolárov v roku 2019 na odhadovaných 9,68 miliardy dolárov v roku 2024, pričom priemerný ročný rast dosahuje až 38 percent.

Celkový trh s reštauračnými technológiami sa do roku 2032 takmer zdvojnásobí: Očakáva sa, že globálny trh s reštauračnými technológiami narastie z 25,2 miliardy dolárov v roku 2024 na 46,5 miliardy dolárov v roku 2032, s ročným rastom približne osem percent.

Analytika dát z kuchyne

Americká spoločnosť Toast, kedysi startup v oblasti platobných riešení, dnes spravuje viac než 120-tisíc reštaurácií v USA. V roku 2024 spracovala transakcie za 159 miliárd dolárov, čo predstavuje 26 percentný medziročný rast, a jej príjmy sa blížia k hranici piatich miliárd dolárov. Rast Toastu nie je náhodný – odzrkadľuje širší trend digitalizácie reštauračného trhu, ktorého online segment má do roku 2027 prekročiť 223,7 miliardy dolárov.

These restaurants don’t have chefs.

Automatic cooking robots for restaurants.



RT via @gigadgets_ pic.twitter.com/SPGtlaSBoq — Tech Burrito (@TechBurritoUno) September 20, 2021

V novej realite nie je technológia len doplnkom. Stáva sa základnou infraštruktúrou. Platformy ako Toast spájajú objednávky, inventár, správu zamestnancov a analytiku do jedného dynamického systému. V reálnom čase predikujú dopyt, optimalizujú ceny a umožňujú šéfkuchárom reagovať na zmeny chutí zákazníkov takmer okamžite.

Pizzaman nebude stíhať

Popri softvéri nastupuje aj automatizácia kuchýň. Startupy ako Miso Robotics s robotom Flippy na prípravu burgerov alebo Picnic, ktorý automatizuje výrobu pizze, ukazujú, že hardvérová inteligencia nebude výsadou sci-fi. Inteligentné spotrebiče sledujú teplotu jedál, automaticky dopĺňajú zásoby a včas upozorňujú na potrebu údržby. Stroj dokáže burger prevracať s dokonalou presnosťou, pizzu pripraví rýchlejšie než skúsený pizzaman.

This pizza restaurant runs entirely by robots.

pic.twitter.com/tq8SSUvfSz — Tech Burrito (@TechBurritoUno) November 10, 2022

Cloudové POS systémy sa stávajú štandardom: V Severnej Amerike prudko rastie adopcia cloudových softvérov, ktoré umožňujú reštauráciám spravovať majetok, zákaznícke dáta aj predaj v reálnom čase a na diaľku. Tieto systémy dokážu znížiť administratívnu záťaž a zároveň zvýšiť zisky vďaka lepšiemu rozhodovaniu na základe dát.

Food-tech ako vízia

Investície do food-techu prudko rastú. Len v štvrtom kvartáli 2024 dosiahli globálne investície do food-techu 5,1 miliardy dolárov, čo znamená tretí po sebe idúci kvartál rastu a deväťpercentný nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu. Investori sa čoraz viac zameriavajú na škálovateľné firmy s reálnymi výsledkami a inovatívnymi technológiami.

Internet vecí (IoT) medzitým spája kuchyne, sklady a pokladne do jedného inteligentného ekosystému. Manažéri môžu na diaľku monitorovať energetickú spotrebu, sledovať čerstvosť zásob či dynamicky prispôsobovať prevádzku aktuálnemu dopytu. Trh s kuchynskou robotikou a automatizáciou by mal do roku 2028 dosiahnuť hodnotu 3,92 miliardy dolárov, pričom medziročný rast je viac než desať percent.

Platobné riešenia idú ešte ďalej. Bezkontaktné platby, mobilné peňaženky, vernostné programy v jednom kliknutí a personalizované ponuky na základe AI analýz sa stávajú štandardom. Toast pomáha reštauráciám odhaliť, ktoré položky v menu generujú najväčší zisk – a ktoré by mali bez milosti zmiznúť.

Technológie menia aj ekonomiku samotného odvetvia. Investície do food-techu v roku 2024 dosiahli rekordné objemy. Napriek tomu trh zostáva fragmentovaný: len 46 percent reštaurácií využíva automatizovanú komunikáciu so zákazníkmi, čo znamená, že obrovský potenciál ešte len čaká na využitie.

Zároveň však platí, že technológia sama o sebe nestačí. Práve v kombinácii technologickej efektivity s ľudskou emóciou leží budúcnosť gastronómie. Hostia stále túžia po osobnom kontakte, po príbehoch, ktoré sa za jedlom skrývajú. Úspešné reštaurácie budú tie, ktoré zvládnu orchestráciu oboch svetov: digitálneho aj fyzického.

Výhľad do roku 2030 sľubuje ešte väčšiu transformáciu: holografické menu, virtuálnych AI someliérov, biometrické platby či personalizované nutričné plány generované na mieru každému návštevníkovi. Reštaurácie budúcnosti budú vedieť predvídať vaše chute ešte skôr, než ich sami pocítite.

Gastronómia sa rýchlo mení z tradičného remesla na hyperinteligentný ekosystém. A tí, ktorí dokážu túto revolúciu nielen prežiť, ale aj ju viesť, budú písať novú históriu jedla.