Čínska technologická spoločnosť Unitree uviedla na trh humanoidného robota R1 s prelomovou cenou 5 900 dolárov, čo môže zdemokratizovať prístup k pokročilej robotickej technológii. 122 cm vysoký, 25-kilogramový robot získal virálnu pozornosť vďaka svojim atletickým schopnostiam, vrátane premetov, stojok na rukách a boxerských pohybov.

R1 predstavuje zásadné cenové narušenie trhu s humanoidnými robotmi, pretože podlieza konkurenciu o tisíce dolárov. Očakávaný robot Optimus od Tesly by mal stáť aspoň 20-tisíc dolárov, zatiaľ čo Atlas od Boston Dynamics má cenovku presahujúcu stotisíc dolárov. Dokonca aj predchádzajúce modely priamo od Unitree boli výrazne drahšie: G1 začínal na 16-tisíc dolároch a H1 mal cenu 90-tisíc dolárov.

Robot R1 má 26 kĺbov, ktoré mu umožňujú takmer baletnú flexibilitu. Za jeho pohybmi stojí osemjadrové CPU a integrovaný grafický čip, doplnený o binokulárne kamery a štvoricu mikrofónov. Rozumie hlasu, vidí obraz a reaguje v reálnom čase. Na jedno nabitie vydrží približne hodinu – potom potrebuje pauzu, ako každý poriadny gymnasta.

Na videách, ktoré obleteli sociálne siete, predvádza salto z ľahu bez pomoci rúk, boxerské kombinácie aj dynamické tance. Všetko plynulo, s ľahkosťou, ktorá evokuje skôr parkúr než strojové pohyby. Prvý dojem? Možno nie praktický. Ale určite ohromujúci.

Najväčšou ranou pre Elona Muska, ktorého devízou je sľubovanie nasadenie hordy humanoidných robotov, nie je samotná existencia R1, ale jeho cena.

