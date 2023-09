Inteligentné hodinky sú medzi Slovákmi čoraz populárnejšie. Medzi hlavných hráčov patrí jednoznačne juhokórejský Samsung, čínske značky Huawei a Xiaomi či americké značky Garmin a Apple. Zaujímavosťou je, že na slovenskom trhu sa okrem Bluetooth verzií predávajú aj verzie s eSIM konektivitou. Takéto hodinky sú väčšinou drahšie, no ich využívanie je na Slovensku celkom komplikované.

Nákladné riešenie

Výhodou využívania eSIM v hodinkách je totiž zjednotenie volania z hodiniek či smartfónu s rovnakým mobilným číslom. Hodinky Apple Watch sú špecifické práve z toho dôvodu, že eSIM technológiu vyžadujú priamo od výrobcu. Tá totiž umožňuje zdieľať jedno telefónne číslo v iPhone aj v hodinkách Apple Watch.

Pri hodinkách Apple Watch vo verzii Cellular preto Slováci eSIM konektivitu v súčasnosti využiť nedokážu. Nepodporuje ju totiž žiadny slovenský operátor. Práve implementovanie tejto technológie je pre operátorov náročné a nákladné. Operátor 4ka má plne implementovanú funkcionalitu eSIM vo vlastnej sieti. Ak však treba do hodiniek priamo nahrať eSIM, musí to podporovať dané zariadenie. Je preto len na výrobcoch, aby eSIM v sieti 4ky implementovali aj do softvéru svojich zariadení.

„Iná situácia je u podpory pre eSIM na Apple Watch Cellular. Tu ide o finančne náročnú investíciu do technológií a zariadení Apple, ktorá na slovenskom trhu nemá reálnu návratnosť. Aktuálne evidujeme, že väčšina používateľov preferuje prepojenie hodiniek cez Bluetooth s mobilom, čo zabezpečuje plnohodnotné funkcie všetkých typov nositeľných zariadení,“ povedal pre TREND Pavel Ďurík, PR manažér operátora 4ka.

Rozhodnutie Applu

Podľa informácií TRENDU sú niektorí slovenskí operátori v štádiu, kedy by podporu pre eSIM spustili už dávno. Spoločnosť Apple si však údajne sama určuje, kedy poskytne svojim partnerom termíny certifikácie, respektíve do ktorej vlny podpory noviniek ich zaradí. V tomto prípade teda nestojí všetko len na slovenských operátoroch. Slovak Telekom dnes podporuje hodinky s eSIM kartou napríklad pri viacerých modeloch od značiek Samsung či Huawei.