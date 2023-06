Životné minimum sa od júla zvýši, čo môže niektorým spôsobiť problém pri vybavovaní hypotéky. „Ak si zoberieme rodinu s manželskou dvojicou a dieťaťom, sumy životného minima pre všetkých členov domácnosti narastú o 74 eur. V praxi to znamená, že na splácanie úveru môžu vynaložiť o 74 eur menej ako doteraz. To zodpovedá zníženiu maximálnej hypotéky pri štvorpercentnej úrokovej sadzbe a splatnosti 20 rokov približne o 10-tisíc eur,“ uviedol príklad finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Podľa opatrenia Národnej banky Slovenska musí žiadateľovi o úver vychádzať po splátke úveru finančná rezerva vo výške minimálne 40 percent čistého príjmu. Banka pri žiadosti o úver odpočíta z čistého príjmu sumu životného minima za každého člena domácnosti a budúcu splátku úveru. Ľuďom s hraničným príjmom môže aj niekoľkoeurové zvýšenie životného minima zabrániť v získaní dostatočne vysokého úveru. V tejto situácii sa môže ocitnúť odhadom podľa M. Búlika niekoľko tisíc ľudí.

Z úrokových sadzieb na hypotékach, ktoré sa neraz nachádzali na úrovni pod jedno percento, razom podľa generálneho riaditeľa poradenskej spoločnosti Sophistic Pro finance Radoslava Valka vyskočili na štyri a viac percent. Tým ľuďom, ktorí nemali zafixované hypotéky na dlhšie obdobie, sa tak v tomto roku mení splátka častokrát až o 50 percent pôvodnej, čo vôbec nie je zanedbateľné. Aj podľa R. Valka odvrátenou stránkou zvýšenia životného minima môže byť pre niekoho dopad na dostupnosť bývania. „U ľudí s priemerným mesačným príjmom okolo tisíc eur sa zníži veľkosť úveru až o 15 percent. A pokiaľ pôjde o rodiny s deťmi, dostupnosť bude ešte horšia,“ tvrdí Valko.

No ako doplnil analytik Slovenskej sporiteľne Matej Bašták, pri posudzovaní schopnosti splácať úver pre veľkú väčšinu klientov nie je vyššia suma životného minima až taký problém. „Jednak priemerná mzda rastie svižným tempom, čo dokonca prekoná efekt vyššieho životného minima. Navyše, iba časť klientov žiada úver v takej výške, pri ktorej sa dostanú úplne na hranu limitov pomeru splátky úveru k ich príjmu,“ pokračoval analytik.

Výška životného minima sa od júla zvýši zhruba o 34 eur na jednu osobu, a to zo sumy niečo vyše 234 eur na takmer 269 eur. Pri ďalšej spoločne posudzovanej osobe je to zvýšenie o zhruba 24 eur na vyše 163 eur a ak berieme do úvahy aj dieťa, tak v tomto prípade je to nárast o takmer 16 eur na necelých 123 eur.