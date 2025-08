Živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za vlaňajšok podali daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na úhradu za júl uplynie 8. augusta.

Sociálna poisťovňa odporúča SZČO upraviť si výšku platby v trvalom príkaze a skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol, aby sa vyhli vzniku dlhu a penále za omeškanie.

Väčšina SZČO (135 122 subjektov) bude platiť minimálne poistné, maximálne sa týka iba 42 SZČO.

Povinnosť uhradiť nové poistné do 8. augusta sa netýka SZČO s odloženým daňovým priznaním, ktoré dostanú informáciu o poistnom do 21. októbra a prvýkrát ho zaplatia do 10. novembra.

Sociálna poisťovňa upozorňuje na riziká neplatenia poistného – pri omeškaní alebo neúhrade je povinná predpísať dlžné poistné a penále vo výške 0,05 percenta z dlžnej sumy za každý deň omeškania.