Na väčšinu živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) čakajú v lete zmeny v odvodových povinnostiach voči Sociálnej poisťovni. Tá im do 21. júla automaticky oznámi vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia a výšku odvodovej povinnosti, ktorá sa bude vzťahovať od 1. júla. Živnostníci a SZČO nemusia o nič žiadať, informácie dostanú písomne alebo do e-schránky.

Z oznámenia sa dozvedia všetky potrebné informácie o vymeriavacom základe, výške poistného, dátume splatnosti a spôsobe úhrady. Prvýkrát zaplatia poistné v novourčenej výške do 8. augusta 2025, teda sumu za júl. Ako uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr, zmeny sa týkajú tých, ktorí podali daňové priznanie v riadnom termíne. SZČO s predĺženou lehotou dostanú informácie do 21. októbra a nové poistné zaplatia do 10. novembra.

Povinné poistenie vzniká SZČO, ktoré za rok 2024 dosiahli príjem vyšší ako 8 580 eur a majú platné oprávnenie na činnosť. Tým, ktorí mali príjem rovný alebo nižší ako 8 580 eur, povinné poistenie nevzniká, resp. zaniká k 30. júnu.

V roku 2025 je minimálny mesačný vymeriavací základ 715 eur, poistné 237,02 eura a pre dôchodcov 194,12 eura. Maximálny vymeriavací základ je 15 730 eur, poistné 5 214,49 eura a pre dôchodcov 4 270,69 eura. V minulom roku platilo minimálne poistné podľa Kontúra 79 percent SZČO, maximálne poistné len 314 osôb. „Počet SZČO a tých, ktorí platia minimálne odvody, dlhodobo rastie,“ dodal Kontúr.