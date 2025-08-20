Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) by mali predať spoločnosti NAVI invest majetok za viac ako pol milióna eur, vyplýva z materiálu ministerstva hospodárstva, ktorý schválila vláda a vďaka ktorému by mal štát získať výnimku na odplatný prevod štátneho majetku.
„Dňa 23. októbra 2024 vydal generálny riaditeľ ŽSR rozhodnutie o nepotrebnosti predmetného majetku pre ďalšie potreby ŽSR a odsúhlasil odplatný prevod formou kúpnej zmluvy v prospech spoločnosti NAVI invest za 501-tisíc eur bez DPH,“ priblížil rezort.
Kúpna cena bola stanovená na základe verejného ponukového konania formou elektronickej aukcie. Predmetom prevodu by mala byť prevádzková budova v Bratislave a jej príslušenstvo.