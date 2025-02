Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že kľúčovou súčasťou jeho rozhovorov s americkým partnerom Donaldom Trumpom, s ktorým sa v piatok stretne v Bielom dome, je zabezpečiť, aby nedošlo k zastaveniu pomoci pre Kyjev. Dôležité sú podľa neho aj bezpečnostné záruky.

„Mier a bezpečnostné záruky sú kľúčom k tomu, aby Rusko už nemohlo ničiť životy iných národov,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti.

„Pre nás všetkých je dôležité, aby sa podpora USA nezastavila. Na ceste k mieru je potrebná sila,“ dodal ukrajinský prezident.

Turmp v stredu potvrdil, že v piatok vo Washingtone prijme Zelenského s cieľom rokovať o dohode o nerastných surovinách. Kyjev deň predtým odsúhlasil dohodu, podľa ktorej by spolu s USA ťažili nerastné bohatstvo a príjmy by smerovali do spoločného fondu. Návrh údajne zahŕňal aj isté bezpečnostné záruky.

