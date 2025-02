Šéf Bieleho domu Donald Trump potvrdil, že Spojené štáty koncom týždňa navštívi ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý podpíše dohodu o nerastných surovinách.

Ukrajina už údajne odsúhlasila podmienky dohody o nerastoch. Washington a Kyjev by na jej základe riadili ťažbu, pričom príjmy by smerovali do novovytvoreného spoločného fondu.

Kyjev pôvodnú verziu dohody odmietol s tým, že neobsahuje žiadne bezpečnostné záruky. Nový návrh síce obsahuje odkaz na „bezpečnosť“, ale úlohu USA konkrétne nestanovuje.

Trump zároveň dodal, že v prípade ukončenia vojny je potrebné, aby na Ukrajine pôsobili mierové jednotky.