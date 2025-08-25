Peter Kotlár nateraz vylúčil, že by odstúpil z postu splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie. Výsledky analýzy mRNA vakcín, ktorú realizovala Slovenská akadémie vied, nepovažuje za smerodajné, tvrdiac, že inštitúcia nie je certifikovaným pracoviskom.
O otestovanie vzoriek vakcín ešte v apríli požiadal minister zdravotníctva Kamil Šaško v reakcii na tvrdenia Kotlára, že vakcíny sú schopné meniť ľudskú DNA.
Analýza SAV ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Inštitúcia zároveň upozornila na mylné a zavádzajúce vyjadrenia vo verejnom priestore.
Opozícia na základe analýzy SAV vyzvala Kotlára na koniec vo funkcii.