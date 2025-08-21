Analýza zloženia mRNA vakcín proti covidu-19 jednoznačne ukázala, že obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami.

Medializované vyhlásenia a práce obsahujúce tvrdenia o vysokom množstve DNA, na základe ktorých sa uskutočnila aj analýza Slovenskej akadémie vied, sa zakladajú na technicky nesprávnych postupoch alebo zle interpretovaných výsledkoch. Takéto vyhlásenia sú mylné a zavádzajúce, uviedla SAV.

Analýza, o ktorú požiadal minister zdravotníctva Kamil Šaško, mala stáť približne 350-tisíc eur.

