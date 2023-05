Najhodnotnejší výrobca čipov na svete, spoločnosť Nvidia získava ešte viac na atraktivite v dôsledku rastúceho dopytu po procesoroch s umelou inteligenciou (AI). Prognóza predaja sa dostala vysoko nad pôvodné očakávania Wall Streetu, píše Bloomberg.



Tržby za posledné tri mesiace budú približne 11 miliárd dolárov, potvrdila Nvidia, kým odhad analytikov bol len 7,18 miliardy dolárov. Akcie stúpli až o 29 percent na rekordné maximum. Nvidia ťaží z enormného záujmu o AI ešte viac, než sa zdalo byť možné. Pod vedením generálneho riaditeľa a spoluzakladateľa Jensena Huanga si spoločnosť získala renomé popredného poskytovateľa komponentov do softvéru AI.

„Zaznamenali sme neuveriteľné objednávky na prestavbu svetových dátových centier,“ povedal J. Huang. Infraštruktúru dátových centier v hodnote bilióna dolárov bude treba aktualizovať tak, aby zvládala takzvané zrýchlené výpočty. To umožní lepšie využívanie generatívnych nástrojov AI, ako je napríklad ChatGPT.



Nvidia už tento rok zhodnotila svoje akcie v hlavných indexoch, čím sa stala piatou najväčšou verejne obchodovanou spoločnosťou na svete. Trhová hodnota Nvidie sa do stredajšieho záveru obchodovania (24. mája) zvýšila na 755 miliárd dolárov. Podľa tohto merania je výrobca čipov šesťkrát väčší ako Intel. A to je spoločnosť, ktorá mala v minulom roku dvojnásobok ročných príjmov Nvidie.



Aj tržby firmy Nvidia v prvom štvrťroku prekonali odhady. Prognóza predaja spoločnosti na nasledujúci štvrťrok je o 53 percent vyššia. „Môžu byť v jedinečnej pozícii,“ povedala analytička spoločnosti Sanford C. Bernstein Stacy Rasgonová.



Investori označili Nvidiu za jedného z veľkých potenciálnych víťazov v oblasti AI. Čipy spoločnosti vynikajú v paralelnom spracovaní, vďaka čomu sú vhodné pre tréningový softvér. Finančná riaditeľka Nvidie Colette Kressová uviedla, že spoločnosť si na druhý polrok zabezpečila „podstatné“ zvýšenie dodávok čipov súvisiacich s AI.



Zatiaľ čo divízia dátových centier Nvidie ide hore, celkové tržby spoločnosti spadli kvôli prudkému pokles dopytu po komponentoch do osobných počítačov, akými sú grafické procesory. Nvidia je ich najväčším svetovým výrobcom.