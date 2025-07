Výsledková sezóna za druhý štvrťrok sa odštartovala sľubne. Spotrebiteľské výdavky zostávajú silné, čo prirodzene zvyšuje ziskovosť firiem. Za normálnych okolností by takýto vývoj podporil rast akciových trhov. Reakcie investorov sú však napriek pozitívnym správam prekvapivo utlmené. Zdá sa, že priaznivé očakávania sú už započítané v cenách akcií - ide o trend, ktorý pretrváva už niekoľko štvrťrokov.

Doteraz najlepšie výsledky vykázali banky, ktoré vo väčšine prípadov prekonali očakávania analytikov. Investori však na tieto správy reagovali vlažne, čo len potvrdzuje prevládajúcu opatrnosť na trhoch.

Z výraznejších prekvapení zaujali spoločnosti Netflix a výrobca čipových zariadení ASML. Napriek tomu, že obe firmy zverejnili výborné kvartálne výsledky a prekonali všetky kľúčové ukazovatele, ich akcie paradoxne klesli. Hodnota akcií Netflixu sa znížila o päť percent a akcie ASML stratili až 11 percent.

Greg Taylor z PenderFund Capital Management v rozhovore pre Bloomberg pripomína, že index S&P 500 v priebehu posledných 15 obchodných dní dosiahol až sedem nových rekordných hodnôt. Aktuálne sa obchoduje na úrovni 22-násobku očakávaných 12-mesačných ziskov, čo predstavuje takmer päťročné maximum. Takéto ocenenie signalizuje, že latka pre spoločnosti je nastavená mimoriadne vysoko.

The forward 12-month P/E ratio for $SPX is 22.2, which is above the 5-year average (19.9) and above the 10-year average (18.4).