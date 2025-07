Tento týždeň akcie spoločnosti American Eagle Outfitters zaznamenali náhly a dramatický nárast. Prekvapivým motorom tohto rastu neboli finančné výsledky ani uvedenie nového produktu na trh, ale herečka Sydney Sweeney, alebo skôr jej dve najvýraznejšie krivky.

Práve takto dnes vyzerá recept na burzový výbuch – stačí trochu celebritnej iskry a značka na pokraji záujmu sa stáva stredobodom pozornosti.

Na Wall Street zúri nový lovecký akciový ošiaľ. Príbehy firiem, ktorých akcie špekulanti naháňajú, spája jedno: slabé výsledky, klesajúca dôvera investorov, prepady tržieb a reputačné karamboly. Presne ten druh „stratených prípadov“, ktoré redditoví špekulanti milujú.

Táto nová generácia meme traderov nehľadá fundamenty – hľadá príbeh. Čím bizardnejší a absurdnejší, tým lepší. Ak firma krvácala, vedenie zlyhalo a Wall Street ju odpísala? Akcioví špekulanti to berú ako pozvánku na divokú jazdu. Zbesilo naháňajú ďalší short squeeze, ďalší dôkaz, že dav špekulantov dokáže poraziť aj skúsených analytikov aj finančno-matematické algoritmy.

Na sociálnych sieťach dnes stačí len iskra – virálny klip, celebrita v rifliach alebo poriadne výstižný meme – a z akcií firmy, ktorú trh už odpísal, sa stáva burzový kolotoč.

V prípade American Eagle manažment pochopil, že po mesiacoch padajúcich tržieb, stratenej dôvery investorov a stagnujúcej značky by mal siahnuť po celebritnej „záchrannej veste“. Do kampane povolal herečku Sydney Sweeney.

A fungovalo to. Akcie American Eagle Outfitters vzápätí vystrelili o dvanásť percent. Nie kvôli firemným výsledkom, ani kvôli novej kolekcii oblečenia – ale kvôli virálnemu videu a džínsom, ktoré viac odhalili, než zakryli. Kto má oči, vidí, že tu nešlo len o džínsovinu. To oblečenie vyniklo najmä vďaka krivkám S. Sweeney, ktoré si okamžite podmanili internet aj burzových špekulantov.

