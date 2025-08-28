Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po ruskom útoku, ktorý poškodil budovu diplomatickej misie EÚ v Kyjeve, telefonovala s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským. Šéfa Kremľa Vladimira Putina vyzvala, aby pristúpil na mierové rokovania.
„Musíme zabezpečiť spravodlivý a trvalý mier pre Ukrajinu so silnými a dôveryhodnými bezpečnostnými zárukami, ktoré premenia krajinu na oceľového dikobraza,“ napísala Von der Leyenová na sociálnej sieti.
Európska únia čoskoro predstaví 19. balík protiruských sankcií a zohľadní, ako môžu zmrazené ruské aktíva pomôcť Ukrajine.
Just spoke with President @ZelenskyyUa, then @POTUS Donald Trump, following the massive strike on Kyiv which also hit our EU offices.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025
Putin must come to the negotiating table.
We must secure a just and lasting peace for Ukraine with firm and credible security guarantees that…