Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po ruskom útoku, ktorý poškodil budovu diplomatickej misie EÚ v Kyjeve, telefonovala s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským. Šéfa Kremľa Vladimira Putina vyzvala, aby pristúpil na mierové rokovania.

„Musíme zabezpečiť spravodlivý a trvalý mier pre Ukrajinu so silnými a dôveryhodnými bezpečnostnými zárukami, ktoré premenia krajinu na oceľového dikobraza,“ napísala Von der Leyenová na sociálnej sieti.

Európska únia čoskoro predstaví 19. balík protiruských sankcií a zohľadní, ako môžu zmrazené ruské aktíva pomôcť Ukrajine.

JB 25 Astana - Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pred podpisom dohody v prezidentskom paláci Akorda v Astane 27. novembra 2024. FOTO TASR/AP Kremlin spokesman Dmitry Peskov, left, listens to Russian President Vladimir Putin before a signing ceremony at the Akorda presidential residence in Astana, Kazakhstan, Wednesday, Nov. 27, 2024. (Ramil Sitdikov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
