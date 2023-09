Automobilka Volvo by napokon spolu so svojimi subdodávateľmi mohla dať prácu až 20-tisíc ľuďom. Na piatkovej tlačovej besede to uviedol predseda strany Sloboda a Solidarita a exminister hospodárstva Richard Sulík.

Ako zdôraznil, spoločnosť prednedávnom v zámere predloženom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie zdvojnásobila svoje pôvodné plány ohľadne produkcie automobilov ako aj počtu vytvorených nových pracovných miest.

„Ak sa toto podarí, tak odhadujem, že Volvo plus subdodávatelia budú tvoriť približne, no možno že do 20-tisíc pracovných miest," vyhlásil Sulík. Podľa jeho slov tak bude príchod tejto investície neskutočným impulzom pre celý východný región a zabezpečí, že sa výrazne spriemyselní.

Volvo tento týždeň odkúpilo od štátu pozemky, na ktorých má stáť budúca fabrika. Celý areál už má na liste vlastníctva a automobilka tak je jeho oficiálnym vlastníkom. Vydané bolo aj stavebné povolenie.

„Teraz už nič nebráni tomu, aby Volvo naozaj začalo s výstavbou závodu," zhodnotil šéf liberálov s tým, že Slovensko by aktuálne malo zabojovať o baterkáreň.