Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj privítal rozhodnutie Washingtonu ponúknuť Ukrajine bezpečnostné záruky.
„Bezpečnostné záruky, ktoré sú výsledkom našej spoločnej práce, musia byť praktické, poskytovať ochranu na súši, vo vzduchu aj na mori a ich podoba sa musí utvárať za účasti Európy,“ napísal Zelenskyj na sociálnych sieťach.
Lídri koalície ochotných – európskych spojencov Kyjeva sa na nedeľnej videokonferencii zhodli, že „kľúčové otázky sa musia riešiť za účasti Ukrajiny v trojstrannom formáte: Ukrajina, Spojené štáty a ruské vedenie“.
