Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj privítal rozhodnutie Washingtonu ponúknuť Ukrajine bezpečnostné záruky.

„Bezpečnostné záruky, ktoré sú výsledkom našej spoločnej práce, musia byť praktické, poskytovať ochranu na súši, vo vzduchu aj na mori a ich podoba sa musí utvárať za účasti Európy,“ napísal Zelenskyj na sociálnych sieťach.

Lídri koalície ochotných – európskych spojencov Kyjeva sa na nedeľnej videokonferencii zhodli, že „kľúčové otázky sa musia riešiť za účasti Ukrajiny v trojstrannom formáte: Ukrajina, Spojené štáty a ruské vedenie“.

Ďalšie dôležité správy

WA 16 vojenská základňa Elmendorf-Richardson - Na snímke americký prezident Donald Trump počas spoločnej tlačovej konferencie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom (nie je na snímke) na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške v piatok 15. augusta 2025. FOTO TASR/AP President Donald Trump speaks during a news conference with Russia's President Vladimir PutinÂ at Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska, Friday, Aug. 15, 2025. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
Neprehliadnite

Krym zostane v ruských rukách a Ukrajina nevstúpi do NATO, vyhlásil Donald Trump