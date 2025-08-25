Polícia upozorňuje na podvodné telefonáty z rakúskych čísel. Apeluje na občanov, aby nedvíhali hovory z neznámych čísel a neodovzdávali svoje osobné údaje alebo údaje z platobnej karty niekomu, koho nepoznajú.
„Automatizovaný hlas navádza obeť, aby si pridala kontakt do aplikácie WhatsApp. Komunikácia následne pokračuje na Telegrame, kde podvodníci ponúknu brigádu z domu. Na začiatku ide o klikanie na reklamy alebo lajkovanie príspevkov, dokonca aj s menšou finančnou odmenou, aby všetko pôsobilo dôveryhodne. Následne prichádza ponuka registrácie na falošnej investičnej platforme s prísľubom vysokých výnosov. Obeť následne začne posielať sumy – najprv niekoľko eur, postupne tisíce. Podvodníci si často vypýtajú aj osobné údaje vrátane občianskeho preukazu,“ priblížili policajti.
V prípade nekontrolovateľnej straty peňazí z účtu polícia radí okamžite zablokovať kartu a podať trestné oznámenie.