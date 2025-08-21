Stačí jeden telefonát, sľub výnosu z investícií a ľudia prichádzajú o úspory. Podvodníci využívajú psychologický tlak, technológie a dôveru. Pri jednom podvode vyberajú kyberzločinci ľuďom peniaze z bankomatu alebo platia za tovar ich kartou. V druhom prípade ich zmanipulujú na jednoduché zárobky z brigád plnením úloh, za ktoré ale treba platiť.
„Dôveryhodné“ brigády
Pri podvode s falošnými brigádami automatizovaný hovor vyzýva klienta, aby si kontakt pridal do aplikácie WhatsApp, odkiaľ ho komunikácia presmeruje do aplikácie Telegram, kde mu podvodníci ponúknu „prácu z domu“. Má klikať na reklamy, „lajkovať“ ich a za činnosť získať odmeny.
„V niektorých prípadoch peniaze naozaj prídu. Ide ale o malé sumy, často zo zahraničných účtov, ktoré majú zvýšiť dôveryhodnosť schémy,“ priblížil šéf bezpečnosti Slovenskej sporiteľne Ján Adamovský.
Následne podvodníci klientom ponúknu registráciu na falošnej investičnej platforme s prísľubom vysokých výnosov. Po každej platbe ale nasleduje úloha, ktorá vyžaduje ďalšiu platbu. „Klienti často začínajú s malými sumami päť až 30 eur. Neskôr ale posielajú stovky až tisíce,“ vyčíslil odborník s tým, že za niekoľko dní môže človek prísť aj o 15-tisíc eur.
Drahé „investičné zárobky“
Druhý typ podvodu takisto začína telefonátom, v ktorom podvodníci oznámia obetiam, že zarobili na investíciách a chcú im vyplatiť výnos. Podmienkou je nainštalovanie aplikácie, ktorá umožňuje vzdialený prístup do mobilu či počítača. Následne ich podvodníci inštruujú, aby priložili svoju kartu k mobilu. V skutočnosti im cez vzdialený prístup môžu do telefónu nainštalovať ďalšie aplikácie.
Vďaka technológii NFC dokážu podvodníci preniesť údaje o karte do svojho telefónu, v ktorom majú rovnakú aplikáciu, čím môžu v reálnom čase zaplatiť alebo vybrať peniaze z účtu obete.
„Pod zámienkou, že idú pripísať na kartu výnos z investícií, si môžu pýtať aj PIN kód, ktorý ale nikdy neslúži na pripísanie peňazí na účet,“ zdôraznil Adamovský.
Zároveň upozornil, že pomocou aplikácie na vzdialený prístup, napríklad HopToDesk, dokážu podvodníci získať kontrolu nad celým zariadením vrátane bankových aplikácií, hesiel, fotiek či iných citlivých údajov.