Keď si niekto kúpi jointa v legálnej výdajni a zapáli si, komu hrozí ujma? Odpoveď je jednoduchá: jemu samotnému a každému, kto vdýchne jeho dym. Ak si však niekto kúpi marihuanu od dílera, škodlivé následky sú omnoho nejasnejšie. Peniaze vložené do kriminálnej ekonomiky sa neobmedzia len na dílerov – ich profit podporuje rôzne kriminálne aktivity. Cesta, ktorou sa droga dostala až k spotrebiteľovi, je často posiata násilím a vykorisťovaním, píše Financial Times.

Podľa OSN prudký nárast predaja kokaínu v západnej Európe prispel k eskalácii násilia v Ekvádore a Karibiku.

Práve tieto krvavé dôsledky predstavujú silný argument za to, aby aj ďalšie štáty nasledovali príklad New Yorku alebo Holandska a legalizovali marihuanu. Pokusy znížiť užívanie drog prostredníctvom prohibície boli neúspešné a mali tragické dôsledky. Fajčiari cigariet prispievajú do štátneho rozpočtu daňami, zatiaľ čo užívatelia nelegálnych drog nie. Navyše, nelegálne drogy spôsobujú závažné škody v celosvetovom meradle.

Kľúčovým problémom je, že na úkor vlastného potešenia si mnohí kupujú drogy z nelegálnych zdrojov. Tým však nevedomky alebo vedome podporujú násilie, vraždy a kriminalitu v iných krajinách. Peniaze vložené do nákupu nelegálnych drog putujú cez celý dodávateľský reťazec, ktorý často zahŕňa gangy, ozbrojené konflikty a vykorisťovanie. Tieto peniaze neostávajú v rukách drobných dílerov, ale končia v rukách veľkých zločineckých organizácií, ktoré destabilizujú krajiny v Latinskej Amerike, Afrike či Karibiku.

Štát na druhej strane robí zásadnú chybu tým, že nelegalitou vytláča konzumentov drog do šedej zóny. Konzumenti nelegálnych drog nielenže neprispievajú do verejného rozpočtu vo forme daní, ale zároveň svojimi nákupmi posilňujú zločinecké siete. Na rozdiel od cigariet či alkoholu, kde daňový systém vytvára príjmy pre štát, pri nelegálnych drogách profitujú len gangy, ktoré ničia spoločnosti naprieč celým svetom.

Liberálni reformátori už v mnohých krajinách presvedčili verejnosť o potrebe zmeniť protidrogovú politiku. No zároveň zanedbali zdôraznenie morálnej zodpovednosti jednotlivcov a vlád konať eticky. Je zásadný rozdiel, či si niekto kúpi marihuanu v licencovanej výdajni alebo od nelegálneho dílera.

Tí, ktorí bojujú za legalizáciu drog, by mali tento fakt jednoznačne zdôrazniť: vlády by mali skončiť s neefektívnou politikou prohibície a jednotlivci by mali prestať kupovať nelegálne drogy.

Financial Times označuje za hanebnosť, že sa štáty nedokážu vysporiadať s týmto zastaraným prístupom. Hanbiť by sa mali vlády, ktoré udržiavajú nefunkčnú a škodlivú politiku. Hanbiť by sa mali užívatelia, ktorí si vedome kupujú drogy podporujúce násilie a utrpenie. A hanbiť by sa mali aj tí, ktorí presadzujú zmenu, ale doteraz nedokázali dostatočne presvedčivo argumentovať o neetickosti celého systému.