Čína do budúceho roka predbehne Austráliu a stane sa najväčším svetovým ťažiskom lítia, kovu potrebného na výrobu batérií. Trhová sila Číny by sa potom mala zvyšovať až do roku 2035, aj keď mnoho čínskych výrobcov nebude ziskových, vyplýva z prognózy poradenskej spoločnosti Fastmarkets.

Ide o ďalší dôkaz silného postavenia Pekingu v globálnom dodávateľskom reťazci kovov. Má dominantné postavenie v ťažbe alebo spracovaní viac ako polovice minerálov, ktoré americká geologická služba USGS považuje za kritické.

Austrália je najväčším svetovým ťažiskom lítia od roku 2017, keď predbehla Čile. Austrálski baníci ale obmedzili produkciu alebo odložili jej rozšírenie kvôli celosvetovému poklesu cien lítia.

Do budúceho roka vyťažia čínski ťažia pravdepodobne o 8 až 10-tisíc ton lítia viac, ako ich austrálski konkurenti, odhaduje Fastmarkets. Pre Čínu to bude znamenať veľký skok oproti roku 2023, keď bola ešte tretím najväčším producentom na svete.

Do roku 2035 budú podľa odhadu spoločnosti Fastmarkets čínske bane pravdepodobne ťažiť až 900-tisíc ton lítia, zatiaľ čo Austrália 680-tisíc, Čile 435-tisíc a Argentína 380-tisíc ton.

Hlavný podiel na čínskom raste bude mať pravdepodobne ťažba druhu tvrdej horniny zvanej lepidolit, ktorá sa vo veľkom množstve vyskytuje na juhu krajiny. Ťažba lepidolitu v Číne je nákladnejšia ako získavanie lítia zo soľných roztokov a môže byť navyše škodlivejšia pre životné prostredie – vznikajú pri nej totiž toxické vedľajšie látky, ako thalium a tantal, ktoré znečisťujú vodné zdroje. Lepidolit neobsahuje toľko lítia ako niektoré iné rudy, ale je v Číne viac dostupný.

Čínski výrobcovia lítia nemajú chuť obmedzovať produkciu kvôli podpore čínskej vlády a tlaku od miestnych samospráv na zachovanie ťažby a tým aj pracovných miest. Snažia sa tiež udržať podiel na trhu, pretože dopyt po tomto kove stále rastie, povedal vedúci výskumu surovín pre batérie vo Fastmarkets Paul Lusty.

Čína je tiež niekoľko rokov najväčším spracovateľom lítia na svete, ovláda asi 70 percent trhu. V rafinériách sa lítium upravuje do podoby, ktorá je použiteľná na výrobu katód do batérií. Fastmarkets však očakáva, že snahy ostatných krajín o rozvoj vlastnej rafinácie lítia by mali do roku 2035 znížiť podiel Číny na trhu na 60 percent.