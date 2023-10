Ministerstvo financií SR predstavilo vyrovnaný rozpočet verejnej správy. No ten zahŕňa štátny rozpočet jednotlivých kapitol a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy. Samotný štátny rozpočet počíta s príjmami vo výške 19,62 mld. eur a výdavkami za 22,04 mld. eur. Schodok samotného štátneho rozpočtu by tak mal byť za 2,41 mld. eur. Tento výpadok je na úrovni celej verejnej správy kompenzovaný prebytkovým rozpočtom ostatných subjektov verejnej správy, vrátane územnej samosprávy. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, o ktorom by v pondelok poobede mala rokovať tripartita.

Predložený návrh rozpočtu neobsahuje detaily očakávaných výdavkov jednotlivých ministerstiev. Samotná vláda vníma predloženie tohto návrhu vyrovnaného rozpočtu výlučne ako splnenie si zákonnej povinnosti a predpokladá jeho stiahnutie novou vládou. V prípade budúcoročného vyrovnaného rozpočtu by sa ekonomika podľa rezortu financií prepadla zhruba o 6,5 percenta, mzdy by poklesli o štyri percentá a počet nezamestnaných by stúpol o 130-tisíc osôb.

Podľa ministerstva financií, ako aj podľa viacerých analytikov, združení a zväzov je nevyhnutná konsolidácia verejných financií. Ak by totiž vláda pokračovala s deficitným financovaním, miera verejného dlhu k HDP bude rásť. Aktuálne sa pohybuje blízko 60-percentnej hranice. Hrozí aj zhoršenie ratingu, čo by sa následne mohlo premietnuť vyššími rizikovými prirážkami na štátnych dlhopisoch. Slovensko si tak bude na kapitálových trhoch požičiavať drahšie. Krajine teda hrozí grécka cesta. Avšak kompetentní nie raz povedali, že konsolidácia by mala byť postupná, aby čo najmenej ohrozila ekonomický rast.

Podľa zákona o rozpočtových pravidlách musí ministerstvo financií návrh rozpočtu predložiť parlamentu do 15. októbra. Aj po minulé roky sa väčšinou stáva, že vláda materiál schvaľuje na poslednú chvíľu. V roku 2020 návrh rozpočtu dokonca neprešiel ani tripartitou, sociálni partneri nedostali možnosť o ňom rokovať.