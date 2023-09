Vietnamský výrobca elektromobilov VinFast chce ešte v tomto roku začať dodávky svojich vozidiel do Európy. Firma už dostala povolenie od regulačného úradu, povedala agentúre Reuters riaditeľka automobilky Le Thi Thu Thuy. „Očakávame, že prvé vozidlá modelu VF8 dodáme francúzskym, nemeckým a holandským zákazníkom v štvrtom štvrťroku tohto roka," povedala Thuy. Dodala, že ďalšie modely - VF6, VF7 a VF9 - budú na európsky trh uvedené v budúcom roku. Koľko chce automobilka dodať vozidiel na trh, však nespresnila.

Informovaný zdroj agentúre Reuters povedal, že VinFast by v štvrtom štvrťroku chcel do Francúzska, Nemecka a Holandska dodať zhruba tritisíc svojich crossoverov VF8. Autá budú pochádzať z fabriky na severe Vietnamu.

EÚ prešetruje dodávky čínskych elektromobilov

Model VF8 už podľa Thyuovej schválil európsky regulačný orgán ako vyhovujúci normám EÚ, takže sa môže dodávať do všetkých 27 krajín EÚ. Automobilka tiež dokončuje procedúru pre získanie dobrovoľného hodnotenia bezpečnosti Euro NCAP.

Európa je jedným z najväčších trhov pre čínske automobilky, ktoré podľa údajov konzultačnej spoločnosti Inovev dodali za sedem mesiacov tohto roka na európsky trh 70-tisíc elektromobilov. To je takmer trojnásobok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.

EÚ nedávno oznámila, že začala vyšetrovanie, či čínske elektromobily nevyužívajú nelegálne štátne výhody. Ak by dospela k záveru, že áno, znamenalo by to zavedenie sankčných ciel na autá vyrobené v Číne, čo by mohlo zlepšiť cenovú konkurencieschopnosť modelov VinFast. Cena modelu VF8 vo Francúzsku by sa mala začínať na 50 990 eurách. Cena modelu Tesla Y vyrobeného v Číne, na ktorý by sa prípadne tiež vzťahovali clá, vo Francúzsku začína na sume 46-tisíc eur.

Vietnamská automobilka znížila stratu

VinFast tiež oznámil, že v druhom štvrťroku znížil čistú stratu o 8,2 percenta na 526,7 milióna dolárov, najmä vďaka vyššiemu odbytu a zníženiu výdavkov na výskum a vývoj. Tržby firma zvýšila o 131,2 percenta na 327 miliónov dolárov. V druhom štvrťroku dodala automobilka zákazníkom vyše 9 500 vozidiel, čo bolo päťkrát viac ako v prvom kvartáli.

VinFast je prvou vietnamskou automobilovou značkou a je súčasťou konglomerátu Vingroup. Zakladateľom a najväčším akcionárom je najbohatší Vietnamec Pham Nhat Vuong. Automobilka bola založená v roku 2017 a výrobu elektromobilov začala v roku 2021. Podnik v auguste vstúpil na burzu v New Yorku a prvý obchodný deň jeho trhová hodnota stúpla na 85 miliárd dolárov. Firma tak prekonala americké automobilky Ford a General Motors.