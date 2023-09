Vietnamský výrobca elektromobilov VinFast plánuje expanziu na ďalších sedem ázijských trhov, okrem iného do Indonézie. Do tejto najväčšej ekonomiky juhovýchodnej Ázie chce začať dodávať autá na budúci rok a do roku 2026 tam plánuje spustiť výrobu vo vlastnom závode. Na indonézskom trhu plánuje automobilka investovať 1,2 miliardy dolárov , uvádza v hlásení pre americkú Komisiu pre cenné papiere a burzy (SEC).

Na indonézsky závod má pripadnúť 200 miliónov dolárov z celkovej investície. VinFast očakáva, že od roku 2026 bude fabrika vyrábať ročne 30-tisíc až 50-tisíc áut. Indonézsky závod bude treťou fabrikou spoločnosti VinFast popri jej hlavnej prevádzke v severovietnamskom meste Haiphong a novej fabrike v americkom štáte Severná Karolína, kde sa má začať vyrábať v roku 2025, uviedla agentúra Reuters.

VinFast chce expandovať aj do Európy

Indonézia sa snaží prilákať svetových výrobcov elektromobilov. Vyzdvihuje pritom svoje bohaté zásoby niklu, ktorý je kľúčovou súčasťou batérií pre elektromobily. V súčasnosti však v tejto krajine, ktorá má 270 miliónov obyvateľov, tvoria elektromobily menej ako jedno percento všetkých áut.

VinFast tiež uviedol, že plánuje vytvoriť zastúpenie v Indii, Malajzii, Afrike a Latinskej Amerike a na Blízkom východe. Chce takisto rozšíriť svoju prítomnosť v Európe. Globálne potom firma identifikovala 40 až 50 potenciálnych trhov. V týchto lokalitách plánuje zriadiť vlastných distribútorov a prípadne otvoriť autosalóny.

Vstup na americkú burzu

Stratový vietnamský podnik v auguste vstúpil na burzu v New Yorku. Prvý obchodný deň jeho trhová hodnota stúpla na 85 miliárd dolárov.Firma tak prekonala americké automobilky Ford a General Motors.

VinFast je prvou vietnamskou automobilovou značkou a je súčasťou konglomerátu Vingroup. Zakladateľom a najväčším akcionárom je najbohatší Vietnamec Pham Nhat Vuong.