Dve tretiny Maďarov by v prípadnom referende hlasovalo proti odchodu Maďarska z Európskej únie, a to aj v prípade, ak by premiér Viktor Orbán robil kampaň v prospech takéhoto kroku. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu Medián, ktoré v stredu zverejnil server hvg.hu.

Až 74 percent opýtaných označilo členstvo svojej krajiny v Únii za prospešné. Za najväčšiu výhodu považuje 42 percent Maďarov slobodu pohybu a 29 percent vidí výhodu v hospodárskej spolupatričnosti a spolupráci.

Bezpečnosť a právnu istotu vyplývajúcu z členstva v EÚ si cení 15 percent respondentov a spojenectvo so Západom označilo za osožné 11 percent. Prieskum Mediánu sa uskutočnil koncom februára.