Transparentnosť miezd je na pracovisku jednou z najkontroverznejších tém. V mnohých firmách je ešte stále tabu rozprávať sa s kolegami o výške platu. Zamestnanci si túto citlivú informáciu radšej nechávajú pre seba, pretože sa boja naštrbenia vzťahov, závisti či poškodenia imidžu. Kolegovia by si totiž ľahko mohli myslieť, že sa vyšším platom chcú len pochváliť.

Transparentnosť miezd nie je väčšinou po vôli ani zamestnávateľom. Mohla by totiž počas rokovaní o vyššom plate posilniť vyjednávaciu silu zamestnancov. Okrem toho sa firmy obávajú, že by verejne dostupné informácie zneužila konkurencia. Mohla by ich napríklad využiť na to, aby im prebrala existujúcich i budúcich zamestnancov. „Zverejňovanie platov môže v mnohých firmách vyvolávať tlak na rast miezd, čo v prípade, ak na to firma nemá dostatočné finančné prostriedky, môže spôsobovať obavy o vernosť svojich zamestnancov,“ vysvetlila pre TREND Zuzana Kaňuchová z Alma Career Slovakia.

Spravodlivosť a produktivita

Jedným z najsilnejších argumentov na podporu transparentnosti miezd na pracovisku je jej potenciál zmierniť rozdiely v odmeňovaní, a to predovšetkým medzi pohlaviami. Navyše poskytuje zamestnancom vyjednávaciu výhodu pri zjednávaní vyššieho platu. Keďže majú lepší prehľad o trhových sadzbách, celý proces je z ich pohľadu oveľa spravodlivejší. Transparentnosť miezd dokáže eliminovať aj rozdiely, ktoré vznikajú iba preto, že niektorí zamestnanci sú v porovnaní s ostatnými pri vyjednávaní zdatnejší.

Transparentnosť miezd môže zvyšovať motiváciu. Výskumy ukazujú, že zamestnanci, ktorí si uvedomia, že sú preplácaní, pracujú tvrdšie, aby nadpriemernú odmenu ospravedlnili. Pracovníci môžu zvýšiť úsilie aj vtedy, keď zistia, aké finančné prilepšenie so sebou prináša povýšenie.

Pri nábore znižuje transparentnosť neefektívnosť. Inzeráty s mzdovým rozpätím priťahujú uchádzačov s realistickými očakávaniami, ktorí šetria čas nielen sebe, ale aj personalistom. „Zároveň však nízka ponúkaná mzda môže odradiť kvalitných pracovníkov s vyššími očakávaniami,“ dodala Z. Kaňuchová.

Frustrácia a napätie

Napriek mnohým výhodám môže mať transparentnosť miezd aj negatívne dôsledky. Zamestnávatelia ju napríklad dokážu zneužiť na potlačenie rastu miezd. Aby sa vyhli nákladným precedensom, môžu začať odmietať individuálne zvýšenia platov.

Výskumy ukazujú, že v transparentných systémoch mzdy často stagnujú. V dôsledku toho sa zamestnanci s nižšími odmenami časom cítia nedocenení. Lepšie platených pracovníkov zas začne frustrovať pomalý rast miezd. „Zamestnávatelia sa môžu obávať častej a opakujúcej sa nespokojnosti medzi zamestnancami, práve preto by mali mať zdravo fungujúce firmy nastavenú mzdovú politiku, ktorá je férová a transparentná. Jednak tým spôsobom znižujú riziko nespravodlivosti a zároveň aj nespokojnosti zamestnancov a napätia medzi nimi,“ priblížila Z. Kaňuchová.

Transparentnosť miezd môže narušiť vzťahy na pracovisku. Prieskum poradenskej spoločnosti Robert Half z roku 2023 odhalil, že 86 percent príslušníkov generácie Z a 59 percent mileniálov je ochotných rozprávať sa s kolegami o výške platov. Rovnaký názor má iba 40 percent zamestnancov patriacich do generácie X a 41 percent baby boomerov. Tento generačný rozdiel odráža meniace sa preferencie a v konečnom dôsledku môže na pracovisku vytvárať napätú atmosféru.