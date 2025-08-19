Spojené štáty získajú z ciel výrazne vyššie príjmy, ako sa očakávalo, vyhlásil americký minister financií Scott Bessent. „Tarifné príjmy by mohli tento rok dosiahnuť 300 miliárd dolárov,“ povedal s tým, že „odhad treba korigovať smerom nahor“.
Bessent poznamenal, že príjmy by sa mali použiť na zníženie štátneho dlhu.
Doposiaľ Washington získaval z ciel približne 80 miliárd dolárov ročne.
Ratingová agentúra S&P medzičasom potvrdila úverovú spoľahlivosť USA napriek vysokému rozpočtovému deficitu, pričom rozhodnutie odôvodnila aj rastúcimi colnými príjmami.
Príjmy z taríf, ktoré zaviedol prezident Donald Trump, by takisto mali vykompenzovať finančné zaťaženie vyplývajúce zo zákona o daniach a výdavkoch.