Agentúra S&P Global potvrdila USA rating dlhodobých záväzkov na úrovni „AA+“ so stabilným výhľadom. Uviedla, že príjmy z ciel dokážu vyvážiť vplyv daňových úľav a výdavkových škrtov, ktoré prezident Donald Trump presadil v júli.
Administratíva Donalda Trumpa zaviedla rozsiahly balík s novými daňovými úľavami a natrvalo zakotvil škrty z roku 2017. Zároveň spustila globálnu obchodnú vojnu s radom ciel zameraných na konkrétne produkty a krajiny. Príjmy z ciel dosiahli v júli rekordných 28 miliárd dolárov. Štátny deficit sa však zvýšil o 20 percent na 291 miliárd dolárov.
S&P odhaduje, že čistý dlh verejnej správy v najbližších troch rokoch prekročí 100 percent HDP. Deficit by mal v rokoch 2025 až 2028 dosahovať v priemere 6 percent HDP, čo je pokles zo 7,5 percenta v roku 2024 a z priemerných 9,8 percenta v rokoch 2020 – 2023.
Agentúra neočakáva trvalé zhoršovanie deficitu. Rozhodnutie je pozitívnym signálom pre amerického prezidenta, ktorý čelí kritike, že clá poškodia ekonomiku. Analytici pripustili riziká, no zdôraznili, že clá pomáhajú zmierniť dôsledky rozpočtovej legislatívy.
Názory S&P majú váhu pre investorov na najväčšom dlhopisovom trhu sveta. Výnosy 30-ročných štátnych bondov v máji vystúpili nad 5 percent pre obavy z ciel a Trumpovho daňového zákona v hodnote biliónov dolárov. Ekonómovia diskutujú, či clá dokážu dlhodobo generovať príjmy, keďže americká vláda zároveň podporuje presun výroby do USA a spotrebu domácich produktov, čo môže budúce príjmy znižovať.