Americká vláda zatiaľ neuvažuje o podiele v čipovom gigantovi Nvidia, zapojiť by sa ale mohla do kľúčových sektorov, napríklad lodiarstva, vyhlásil minister financií Scott Bessent.
Vyjadrenia šéfa rezortu prichádzajú krátko po dohode, na základe ktorej Washington získal takmer desaťpercentný podiel vo výrobcovi čipov Intel výmenou za štátne dotácie. „Nemyslím si, že Nvidia potrebuje finančnú podporu, takže sa zdá, že táto debata nie je na programe dňa,“ uviedol Bessent.
Zároveň podľa neho ale existujú iné sektory, ktoré pripadajú do úvahy, pričom USA musia byť sebestačné v „kritických odvetviach“.
V prípade Intelu dostane americká vláda 433,3 milióna kmeňových akcií, čo predstavuje 9,9-percentný podiel za investíciu 8,9 miliardy dolárov.
Intel zdôraznil, že ide o „pasívne vlastníctvo“ bez zastúpenia v predstavenstve alebo iných práv riadenia. Zároveň upozornil, že dohoda s vládou so sebou prináša určité riziká, napríklad potenciálne obmedzenie schopnosti zabezpečiť si budúce granty.