Inflácia v Británii by sa mohla držať v nasledujúcom období na vyššej úrovni, než naznačujú odhady britskej centrálnej banky. To znamená, že aj úrokové sadzby budú pravdepodobne musieť zostať vyššie, než predpokladajú investori, povedal ekonóm Bank of England (BoE) Huw Pill.

Upozornil, že návrat inflácie k cieľovej úrovni dvoch percent nemusí byť rýchly, čo si môže vyžiadať razantnejšiu menovú politiku. Na nedávnom zasadnutí menového výboru BoE hlasoval proti zníženiu sadzieb, ktoré napokon prešlo tesnou väčšinou.

Zároveň varoval, že investori by nemali automaticky počítať s poklesom sadzieb, aj keď prognóza centrálnej banky hovorí o návrate inflácie k cieľu začiatkom roka 2027. Rizikom podľa neho zostáva slabá produktivita a tlak na rast miezd.