História ukazuje, že ľudia nedokážu odolať kúzlu extrémov Zeme - najvyšších hôr, najhlbších oceánov a dokonca aj najvzdialenejších častí atmosféry. S rozvojom technológií vznikol rozsiahly priemysel extrémnej turistiky, ktorý ponúka ľuďom, väčšinou bohatým, možnosť pozrieť sa smrti do očí.

Za správnu cenu môžete vystúpiť alebo zostúpiť do všetkých kútov planéty a na krátku chvíľu sa ocitnúť na miestach, ktoré malo alebo bude mať možnosť navštíviť len málo ľudí v histórii.

Podvodné cestovanie, turistika a heliskiing

Tento týždeň došlo ku katastrofálnej implózii ponorky OceanGate Titan, pri ktorej zahynulo všetkých päť jej pasažierov, z ktorých mnohí zaplatili štvrť milióna dolárov za možnosť vydať sa do hĺbky viac ako tri kilometre pod vodnou hladinou.

Tohtoročná sezóna na Mount Evereste je jednou z najtragickejších v histórii, keďže tam zahynulo alebo sa stratilo 17 ľudí. Extrémna turistika pod dohľadom sprievodcu stojí najmenej desaťtisíc dolárov.

Koncom marca 2021 zahynulo pri havárii vrtuľníka počas heliskiingu na Aljaške päť ľudí vrátane 56-ročného českého miliardára Petra Kellnera.

Podvodné cestovanie, vysokohorská turistika a heliskiing majú len málo spoločného, okrem dvoch vecí - venujú sa im najmä bohatí ľudia a je tu veľmi málo priestoru na chyby. A keď ide o záchranu ľudí na najmenej prístupných miestach sveta, náklady na záchrannú operáciu sa môžu rýchlo zvýšiť.

Láka ich riziko a adrenalín

Dalo by sa predpokladať, že dobrodružstvo, pri ktorom je väčšia pravdepodobnosť, že sa skončí smrťou, ako je bežné, môže niektorých ľudí odradiť. Ale mnohých dobre situovaných cestovateľov motivuje práve miera rizika.

„Súčasťou príťažlivosti Everestu - a myslím, že je to rovnaké ako Titanic, cesta do vesmíru alebo čokoľvek iné - je riziko,“ povedal zakladateľ horolezeckej spoločnosti Furtenbach Adventures Lukas Furtenbach.

„A myslím si, že pokiaľ na týchto miestach zomierajú ľudia, je to jeden z dôvodov, prečo tam chcú ísť aj ostatní,“ dodal Furtenbach. Dodal, že po obzvlášť smrteľnej sezóne dopyt po výstupoch na Everest zvyčajne nasledujúci rok stúpne.

„Ak by bol výstup na Everest stopercentne bezpečný, myslím, že by to bol koniec dobrodružstva,“ povedal Furtenbach. A rovnako sa zdá, že tragédia, ktorá sa stala v severnom Atlantiku, pravdepodobne neobmedzí dopyt po výletoch do hlbín k vraku Titanicu. Práve naopak, jeho celosvetová povesť môže ešte viac podporiť záujem.

Náklady zaplatia daňoví poplatníci

Už desaťročia sa vedú etické diskusie o tom, ako a či vôbec by sa mali vykonávať záchranné misie pre takýchto nadšencov. Keď sa Titan stratil, začala sa rozsiahla pátracia operácia, ktorú viedla americká pobrežná stráž spolu s francúzskymi a kanadskými orgánmi.

Americkí predstavitelia sa verejne nevyjadrili k nákladom na päťdňovú misiu, hoci odborníci odhadujú, že dosiahli milióny dolárov.

„Keď sa cestovateľom v takzvaných extrémnych turistických lokalitách niečo pokazí, tak finančné náklady na záchranu a obnovu často znášajú záchranné služby alebo charitatívne organizácie, ktorých úlohou je pomáhať ľuďom,“ povedal Philip Stone, riaditeľ Inštitútu pre výskum temného turizmu na Univerzite v strednom Lancashire.

V prípade veľkých záchranných misií, ako je prípad ponorky Titan, „ktoré sa pohybujú v miliónoch dolárov“, zaplatia účet daňoví poplatníci. „Vlády majú chrániť životy. A napriek hlúposti niektorých jednotlivcov, ktorí sa potápajú, aby videli Titanic na neregulovanom plavidle, tieto životy stoja za záchranu,“ dodal Stone.