Premiér Robert Fico na Európskej rade odmietol podporiť 18. balík sankcií proti Rusku a odmieta zámer úplne zakázať dovoz ruského plynu do Európskej únie. Požaduje, aby Slovensko dostalo garancie zníženia tranzitných poplatkov za dovoz plynu z iných zdrojov.

Na názor na postoj slovenskej vlády sa TREND opýtal vybraných predstaviteľov slovenského biznisu a ekonomického diania. V elektronickom hlasovaní medzi 27. júnom a 1. júlom 2025 sa vyjadrilo dovedna 41 respondentov. Ich odpovede s komentármi publikujeme.

Rozhodne áno. Krajina by tým prišla o stovky miliónov eur ročne

Tibor Gregor, výkonný riaditeľ, Klub 500

Jednoznačne áno. Ak má Slovensko platný dlhodobý kontrakt take-or-pay, budeme musieť zaplatiť dodávateľovi dumu medzi 10 a 20 miliardami eur, či ho odoberieme alebo nie (podľa ceny plynu). Naviac Slovensko bude na konci rúry a na poplatkoch zaplatíme podľa odhadov 400 – 600 miliónov eur ročne. To máme zaplatiť konsolidáciu a k tomu ešte tieto sumy?! To Slovensko môže ísť rovno do bankrotu!

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Ján Sabol, člen Generálnej rady, Združenie podnikateľov Slovenska

Ján Majerský, výkonný riaditeľ, Proma

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Áno, Slovensko legitímne formuluje svoje záujmy

Martin Hošták, tajomník, Republiková únia zamestnávateľov

Rozhodnutie EÚ o zastavení dovozu ruského zemného plynu by malo byť sprevádzané primeranou a včasnou kompenzáciou. Takéto rozhodnutia majú zásadný vplyv na energetickú bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Slovensko preto oprávnene očakáva solidaritu a podporu zo strany EÚ. Zároveň však Slovensko musí byť konštruktívny partner EÚ napríklad i v otázke ďalších sankcií.

Jan Rollo, CEO a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko

Celá situácia okolo rôznych sankcií je mimoriadne pokrytecká a jednotlivé kroky značne nekonzistentné. Niečo zakazujeme, niečo zase nie, niektoré európske firmy v Rusku aj naďalej v pohode podnikajú, všetko najmä podľa toho ako sa to hodí veľkým krajinám. Nekonečné kolá sankcií ani za viac ako tri roky výsledok, a teda ukončenie bojov nepriniesli. Nie je zrejmé, prečo by to s ďalšou vlnou malo byť inak…

Tamás Szőke, CEO GrantExpert.sk

O tom, či je to politicky správny postoj, možno viesť diskusiu. Z pohľadu fungovania EÚ je to však úplne legitímna požiadavka. Solidarita a kompenzácie sú totiž bežným a zaužívaným nástrojom, ktorý Únia využíva na zmiernenie vplyvu spoločných politík pre niektoré členské štáty. Deje sa to v poľnohospodárstve, regionálnom rozvoji a aj v rámci Zelenej dohody, ktorej súčasťou je aj odklon od ruských fosílnych palív.

Stanislav Verešvársky, výkonný riaditeľ, DanubiaTel

Ale len v prípade že naše požiadavky vláda SR vopred dlhodobo prerokovala, ozrejmila a preukázala, že vykonala všetky potrebné kroky pre zbavenie sa závislosti na ruských energiách. V takom prípade je to legitímne. Ale ak nekorektne argumentuje a iba vydiera EÚ, tak nám všetkým a aj Slovensku robí len hanbu.ň

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit

Z pohľadu Slovenska je táto žiadosť o kompenzácie legitímna, zrušenie dovozu ruských palív by viedlo k značným hospodárskym ťažkostiam a naozaj ohrozilo energetickú bezpečnosť krajiny. Na druhej strane, je dôležité zvážiť, ako efektívne môžu byť takéto kompenzácie využité a do akej miery prispievajú k energetickej transformácii a nezávislosti od Ruska. Konečný úspech bude závisieť od schopnosti vlády efektívne využívať tieto prostriedky na podporu dlhodobej energetickej nezávislosti a udržateľnosti.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

Ak majú byť výsledkom zastavenia dovozu ruských palív cenové nárasty na slovenskom energetickom trhu s dosahmi na priemysel aj domácnosti, bolo by chybou nerokovať o možných kompenzáciách. Netreba však zabúdať, že sme súčasťou európskeho spoločenstva, ktorého členovia pracujú na potrebnom diferencovaní energetických zdrojov intenzívnejšie ako my. V tomto smere by sme nemali byť brzdou.

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Kto berie, musí aj dávať.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Oliver Moravčík, rektor, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri

Nie, vláda mala dosť času na to, aby sa prispôsobila situácii

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

Mali by sme konečne ukončiť akýkoľvek obchod s agresorom. Ak aj takto nepomôžeme Ukrajine zastaviť Rusko, za pár rokov ich budeme mať v Bratislave.

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T

Už viac ako 10 rokov malo SPP pripravené projekty na diverzifikáciu dodávok plynu. Celý čas to blokoval (účelovo?) Fico a teraz narieka, lebo mu nekvapká za tranzit plynu cez Ukrajinu. Bezočivý postoj!!!

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory

Vláda mala dostatok času na to, aby sa pripravila na postupné ukončenie dovozu ruských palív, keďže EÚ dlhodobo signalizovala zámer znížiť energetickú závislosť od Ruska. Namiesto spoliehania sa na kompenzácie mala vláda aktívne pracovať na diverzifikácii dodávok a modernizácii energetickej infraštruktúry.

Oto Kravec, výkonný riaditeľ, Citadela & Trumpeter

Žiadať kompenzácie za to, že prestávame robiť niečo, čo už dávno robiť nemáme, znie trochu divne. Ale vieme u nás už dlho, že ruské palivá sú v našej spoločnosti primárne politická téma, ako ekonomická.

Marián Ráno, riaditeľ, Solidita

Nie je úlohou Európskej únie zabezpečiť organizáciu zastavenia dovozu ruských palív v jednotlivých členských krajinách. Túto úlohu majú vlády jednotlivých krajín a všetky krajiny okrem dvoch boli schopné zabezpečiť iné než ruské palivá.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa

Martin Šimun, predseda dozornej rady, Dôvera zdravotná poisťovňa

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia

Igor Hornák, CEO, Factory 4 Solutions

Určite nie. Z EÚ získava omnoho viac, ako sú dodatočné náklady

Martin Šmigura, local partner, Wood & Company

Nie je. Buď sme súčasťou európskeho projektu a chápeme potrebu energetickej diverzifikácie, alebo sa stávame problémovým členom, ktorý dotuje ruskú vojnovú mašinériu a neskôr sa čuduje vysokým účtom za sekundárne dôsledky konfliktu. Kompenzácie sú len odkladaním nevyhnutného, nakoľko investície do energetickej nezávislosti by už dávno mali byť našou prioritou.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

Roky len berieme a skoro nič nedávame. EÚ je nás živiteľ. A my chceme kompenzácie? Podaj prst, Slovensko vezme ruky aj nohy

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, Ipesoft

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta

Branislav Polák, Chief Inovation Officer, Starmedia

Anna Hudáková, business & HR consultant

Iné/Nevyjadrujem sa

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies

S EÚ a západnými spojencami zdieľame spoločné hodnoty a vďaka nim sa dnes máme lepšie. Je logické a dokonca nutné, aby sme presadzovali spoločné geopolitické záujmy. Na druhej strane je legitímne, že ako rovnocenný partner komunikujeme aj svoje záujmy. Dôležité sú rovnováha a priority. Nie vždy sa nám darí smerom dovnútra aj voči partnerom trafiť tú správnu hranicu.

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Slovenský postoj je pragmatický z národného pohľadu, keďže sa snaží minimalizovať bezprostredné dopady, predísť právnym sporom a ochrániť domácnosti i priemysel. Z európskeho hľadiska sme však vnímaní ako brzda potrebnej energetickej transformácie a solidárnej politiky voči Ukrajine. Ide teda o legitímnu, no veľmi citlivú strategickú výzvu s ťažkou voľbou medzi bezprostrednou ochranou vlastných záujmov a dlhodobou európskou integráciou.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Slovensko musí zabezpečiť energetickú bezpečnosť a zároveň minimalizovať ekonomické dopady. Požiadavka kompenzácií je pragmatickým krokom, ak štát preukáže potenciálne reálne straty. Kľúčovými budú rokovania s partnermi v EÚ o spoločnom riešení a zároveň nastavenia právnych a finančných mechanizmov, ktoré Slovensko ochránia pred dôsledkami porušenia dlhodobých zmlúv.

Martin Melišek, CFO, Softec

Požiadavka na kompenzáciu je oprávnená a treba o nej rokovať. Pokiaľ je to formou vydierania zvyšku EÚ, odkladania sankcií, čo spôsobuje predlžovanie vojny, počas ktorej každý deň zbytočne zomierajú ľudia, majú vláda a jej predseda na rukách krv, ktorá sa už nedá zmyť. A pre takéto konanie nevidím ospravedlnenie.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolil aj:

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert