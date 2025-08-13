V uplynulých mesiacoch sa znásobili výzvy na bojkot amerických značiek - od Kanady, cez Francúzsko až po Indiu. Vo Francúzsku vznikla mobilná aplikácia, ktorá zisťuje, či tovar v obchode je americký.
Dohoda z 27. júla medzi USA a EÚ o 15-percentnom zvýšení ciel pre vývoz európskych tovarov do Ameriky pobúrila mnohých Európanov. Jedným z nich je aj bývalý poslanec francúzskeho parlamentu Bertrand Pancher, zakladateľ novej politickej strany Utiles, ktorý ako reakciu na clá Donalda Trumpa spolu s tímom dobrovoľníkov vyvinul mobilnú aplikáciu s názvom No, merci! (Nie, ďakujem).
Názov aplikácie je slovnou hračkou. V angličtine „no mercy“ znamená „bez zľutovania“. „Je načase, aby európski občania začali konať,“ vyzval Pancher. Tvrdí, že kým Francúzsko je voči americkým clám „ohlušujúco ticho“, musia sa mobilizovať občania. „Je čas, aby Európa zdvihla hlavu.
Tvárou v tvár Trumpovi, ktorý rešpektuje iba silu, odpoveď príde iba od ľudí,“ povedal. Dodal, že „najlepšou zbraňou“, ako prinútiť amerického prezidenta ustúpiť, je bojkotovať americké produkty. „No, merci!“ má byť aplikáciou občanov, ktorí sa postavia americkej arogancii.
Aplikáciu chce Pancher distribuovať dovtedy, kým nebude dosiahnutá vyvážená a transparentná obchodná dohoda s USA, o ktorej sa bude diskutovať pred Európskym parlamentom a národnými parlamentmi.
Bývalý poslanec sľubuje, že používanie bezplatnej platformy bude jednoduché. Stačí ju otvoriť a naskenovať čiarový kód produktu, aby spotrebiteľ zistil jeho pôvod. Červené svetlo potvrdí, že ide o produkt dovezený z USA. Pri zelenom svetle pôjde o produkt vyrobený vo Francúzsku alebo v Európe. Tovar amerických značiek vyrobený v Európe sa vyhne bojkotu, pretože vytvára lokálne pracovné miesta.
Pancher nevylučuje ani verziu aplikácie rozšírenú o čínske produkty. Má byť dostupná do konca augusta vo francúzštine a angličtine. „Ak sa zapoja európski spotrebitelia, mohlo by to spôsobiť prepad kótovaných amerických značiek, ktoré sú obzvlášť zraniteľné, keď hrozí bojkot,“ povedal.
Podobné aplikácie fungujú v Kanade, kde protiamerické hnutie nabralo na obrátkach pre americké dovozné poplatky. Viacero iniciatív na podporu nákupu francúzskych a európskych produktov sa objavilo najmä na sociálnych sieťach, zatiaľ však nevyvolali odozvu ako v Kanade. Kanadské médiá naznačujú, že táto nálada pretrváva od mája, keď sedemdesiatjeden percent Kanaďanov uviedlo, že tento rok plánuje kúpiť menej amerických výrobkov.
Kanadský bojkot sa netýka len obchodu. Návštevy Kanaďanov v USA od začiatku roka klesajú - v júni počet leteckých ciest Kanaďanov klesol o 22 percent a pozemných ciest o 33 percent.
Aj v Indii, ktorá je terčom 50-percentných colných prirážok zo strany USA, sa znásobili výzvy na bojkot amerických tovarov. Dokonca aj premiér Narendra Módí vydal „špeciálnu výzvu“ k vlastenectvu a sebestačnosti a vyhlásil, že nastal čas dať väčšiu prioritu indickým spoločnostiam a ich výrobkom.