Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa rokuje o možnom prevzatí podielu vo výrobcovi čipov Intel, uviedli zdroje oboznámené so situáciou.
Krok by podporil snahy Intelu rozšíriť výrobu v Spojených štátoch, pričom plán údajne vzišiel zo stretnutia prezidenta Trumpa so šéfom Intelu Lip-Bu Tanom.
Zatiaľ nie je jasné, aký veľký podiel by Washington vo firme mohol získať.
Šéf Bieleho domu nedávno označil Tana za konfliktnú osobu pre jeho väzby na čínske spoločnosti, čím vyvolal neistotu týkajúcu sa dlhoročnej snahy Intelu o obrat v hospodárení. Po schôdzke ale prezident o Tanovi hovoril priaznivo.