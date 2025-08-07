Americký prezident Donald Trump vyzval generálneho riaditeľa výrobcu čipov Intel Lip-Bu Tana na odstúpenie pre jeho väzby na čínske firmy.

Trump uviedol, že riaditeľ spoločnosti je vo veľkom konflikte záujmov. „Neexistuje žiadne iné riešenie tohto problému,“ vyhlásil šéf Bieleho domu.

Tan – buď sám, alebo cez fondy, ktoré založil alebo prevádzkuje – investoval do stoviek čínskych firiem, venujúcich sa pokročilej výrobe čipov, pričom niektoré majú väzby na čínsku armádu. Šéf Intelu do nich mal medzi marcom 2012 a decembrom 2024 vložiť najmenej 200 miliónov dolárov.

