Deficit federálneho rozpočtu USA bude v nasledujúcom desaťročí o takmer jeden bilión dolárov vyšší, ako v januári odhadoval Kongresový rozpočtový úrad (CBO). Dôvodom je nová daňová a výdavková legislatíva a clá administratívy prezidenta Donalda Trumpa, uviedol Výbor pre zodpovedný federálny rozpočet (CRFB).
Najnovšie prognózy počítajú s kumulatívnym schodkom 22,7 bilióna dolárov v rokoch 2026 až 2035.
CBO tento rok neplánuje zverejniť polročnú aktualizáciu rozpočtu, pričom rozhodnutie nevysvetlil. Ďalší desaťročný fiškálny a ekonomický výhľad zverejní začiatkom roka 2026.
CRFB, ktorý presadzuje zníženie deficitu, odhaduje vo fiškálnom roku 2025 schodok 1,7 bilióna dolárov (5,6 percenta hrubého domáceho produktu), čo je mierny pokles oproti vlaňajším 1,83 bilióna dolárov.
Deficity ale budú podľa CRFB počas desaťročia postupne rásť, pričom vo fiškálnom roku 2035 by mal schodok dosiahnuť 2,6 bilióna dolárov (5,9 percenta HDP).