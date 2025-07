Kongres dal Donaldovi Trumpovi k Dňu nezávislosti darček, po ktorom tak veľmi túžil. Tesným pomerom hlasov 218 ku 214 totiž schválil jeho „Veľký krásny zákon“ (BBB). Prezident ho následne slávnostne podpísal.

Zákon je podľa mnohých expertov ukážkou fiškálnej nezodpovednosti. Predlžuje platnosť štedrých daňových úľav, ktoré D. Trump odklepol už počas prvého funkčného obdobia, a pridáva k nim ďalšie. Zároveň zvyšuje výdavky na obranu a presadzovanie imigračnej politiky. Časť nákladov chce prezident pokryť zrušením zelených dotácií, znížením výdavkov na zdravotnú starostlivosť a sociálne programy. Napriek týmto škrtom však zákon dramaticky zvýši americký dlh.

Podľa viacerých prognóz povedie kombinácia daňových škrtov a nových výdavkov k vyššiemu rozpočtovému deficitu. Okrem toho oslabí dlhodobý ekonomický rast krajiny a poškodí najchudobnejších občanov. „Zákon je totálne šialený a deštruktívny. Spôsobí nám obrovskú strategickú škodu,“ zhodnotil legislatívu Elon Musk, ktorý bol donedávna prezidentovým najbližším poradcom.

Veľký krásny deficit

Hlavným účelom „krásneho zákona“ je predĺženie dočasných daňových škrtov z Trumpovho prvého funkčného obdobia. Podľa republikánov sa nič vážne nedeje, keďže nová legislatíva iba zachová status quo. Oni, ako aj aj demokrati ale ignorujú skutočnosť, že je dlhodobo neudržateľný. Podľa Kongresového rozpočtového úradu (CBO) zákon BBB zvýši verejný dlh Spojených štátov počas nasledujúceho desaťročia o vyše tri bilióny dolárov. V súčasnosti má výšku 36,2 bilióna dolárov, z čoho približne 29 biliónov dlhujú USA investorom po celom svete.

Podľa výpočtov CBO bude priemerný ročný deficit počas najbližších desiatich rokov na úrovni 5,8 percenta HDP. Zákon BBB ho zvýši o ďalšieho 1,25 percentuálneho bodu. Verejný dlh by tak presiahol 120 percent HDP. Príjmy z ciel môžu prispieť k zníženiu deficitu, no nezastavia zhoršovanie pomeru dlhu k HDP.

Vyššie deficity a narastajúci dlh by následne mohli viesť k nárastu úrokových sadzieb, keďže investori budú požadovať vyšší výnos vzhľadom na pochybnosti o schopnosti USA splácať dlhy. To by zas teoreticky zvýšilo náklady na pôžičky pre bežných ľudí, čím klesne cenová dostupnosť bývania či áut. Experti predpovedajú aj obmedzenie investícií podnikov, a tým pádom aj produktivity a pracovných miest.

Niektoré banky zákon aj napriek tomu podporujú. Americká banková asociácia v otvorenom liste zákonodarnému zboru vyhlásila, že BBB poskytuje krajine „veľmi potrebnú daňovú úľavu“, ktorá by mohla podporiť rast. Odborníci však upozorňujú, že hoci istý rast nastať môže, náklady budú výrazne prevyšovať prínosy.

BBB je víťazstvom pre Čínu

Jedným z najkontroverznejších aspektov BBB je jeho vplyv na čistú energiu. Zákon umožňuje zrušenie súvisiacich daňových úľav, čím podkopáva snahy o vybudovanie odolnejšej elektrickej siete. Abigail Ross Hopper, prezidentka Asociácie solárneho priemyslu, varuje, že zvýši účty za elektrinu, spôsobí zatváranie tovární, zruší tisíce pracovných miest a oslabí energetickú bezpečnosť Spojených štátov.

To podľa nej zhorší globálnu konkurencieschopnosť krajiny, destabilizuje jej energetickú budúcnosť a oslabí odvetvia, ktoré sú kľúčové pre domácu ekonomiku a národnú bezpečnosť. Zároveň vydláždi Číne cestu k titulu prvej elektrickej superveľmoci.

Americký zákon totiž ruší dôležité daňové stimuly pre projekty v oblasti veternej, solárnej energie a batériových úložísk, čo výrazne spomalí prechod USA na elektrifikované hospodárstvo. Stane sa tak v čase, keď sa elektrina stáva chrbtovou kosťou moderného ekonomického rastu. Poháňa totiž všetky technológie novej generácie od elektromobilov až po dátové centrá umelej inteligencie. Podľa odhadov povedie prijatie BBB v USA k 20-percentnému poklesu nových projektov v oblasti čistej energie počas najbližšej dekády a vystrelí veľkoobchodné ceny elektriny až o 74 percent nahor. To oslabí americkú elektrickú sieť a zároveň zvýši náklady pre odvetvia pokročilej výroby.

Medzitým Čína zrýchľuje svoj prechod na elektrifikovanú ekonomiku. Vyše 30 percent jej konečnej energie už teraz pochádza z elektriny, pričom tempo rastu je desať percentuálnych bodov za dekádu. Získava tak vedúcu pozíciu na rýchlo rastúcich elektro-technologických trhoch, ktoré by podľa Medzinárodnej energetickej agentúry mohli byť do roku 2035 až osemnásobne väčšie než trhy s obnoviteľnými zdrojmi. Tým, že USA podceňujú investície do svojej energetickej budúcnosti, oslabujú vlastnú schopnosť konkurovať Číne, a to najmä v oblasti AI, kde je lacná a dostupná energia zásadná.

Útok na európskych investorov

Zákon vyvoláva aj geopolitické obavy, a to najmä v súvislosti s obchodnými vzťahmi s Európskou úniou. Jedno z ustanovení BBB totiž ukladá daň až do výšky 20 percent na príjmy zo Spojených štátov, ktoré získavajú zahraniční investori. Údajne má ísť o odvetu za dane uvalené na americké firmy v zahraničí vrátane dane z digitálnych služieb, ktoré USA považujú za nespravodlivé.

Kritici varujú, že ustanovenie môže narušiť ducha globálnej spolupráce. EÚ by ho totiž mohla vnímať ako priamy útok na ekonomické záujmy európskych investorov. Podľa europoslanca Markusa Ferbera je daň súčasťou prebiehajúcich obchodných rokovaní s USA a pravdepodobne ešte viac vyostrí transatlantické napätie.